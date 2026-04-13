El sistema penitenciario mantiene abierta la convocatoria para guardias penitenciarios en Guatemala hasta el 17 de abril

Decenas de aspirantes participan en el proceso de convocatoria del Sistema Penitenciario de Guatemala, que cierra este 17 de abril, demostrando un alto interés en unirse a la institución. (fotografía: Dirección del Sistema Penitenciario)

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) ha fijado el 17 de abril como plazo final para que los aspirantes a guardias penitenciarios entreguen su expediente en la Escuela de Estudios Penitenciarios, ubicada en el kilómetro 19.5 de la ruta a Pavón, dentro del complejo carcelario de Fraijanes.

El proceso, orientado a elevar los estándares de seguridad en los centros de privación de libertad del país, destaca por la implementación de controles anticorrupción y la gratuidad total del trámite, aspectos que según la entidad buscan garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los postulantes.

La DGSP informó que la recepción de documentos se realizará únicamente de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00, y precisó que solo el personal de la Subdirección de Recursos Humanos puede gestionar los expedientes.

Cada ciudadano debe presentar sus papeles en un fólder tamaño oficio color amarillo, con gancho metálico e identificado claramente con su nombre completo.

Este requerimiento logístico, inusual en otros procedimientos del sector público, forma parte de los filtros diseñados para reforzar la selección y evitar irregularidades, explicó la institución en la convocatoria reciente.

La iniciativa estipula que entregar el expediente en tiempo y forma no asegura la admisión al curso de formación ni la contratación definitiva en el sistema penitenciario. Para evitar intermediaciones o cobros indebidos, la DGSP ha habilitado la línea anticorrupción 1533, un canal para realizar denuncias de manera anónima y confidencial, que recibe atención inmediata por personal especializado.

Requisitos y documentación necesarios para la formación

Para conformar el cuerpo de guardias penitenciarios se imponen criterios estrictos: los interesados deben tener nacionalidad guatemalteca, una edad entre 23 y 29 años, título de nivel medio y certificar buena salud física y mental.

No deben haber sido dados de baja, ni legal ni disciplinariamente, en ninguna otra institución. Se solicita, además, que el postulante cuente con correo electrónico, número de teléfono vigente, disponibilidad para asignación en cualquier parte del país y participación en las evaluaciones previstas, detalló la DGSP.

Dentro de la documentación obligatoria, la DGSP señala: carta de solicitud dirigida al director general del Sistema Penitenciario, currículum vitae con fotografía, copia actualizada del Documento Personal de Identificación (DPI), título registrado, copia de un cheque anulado de Banrural, constancias de antecedentes penales y policiales, constancia de exoneración de delitos del Ministerio Público, tres cartas de recomendación, recibo de servicios básicos o constancia municipal, y la constancia de carencia de incidentes que emite el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS).

La entidad advierte que podría solicitar documentos adicionales durante el desarrollo del proceso. Toda la información sobre los requisitos está disponible en el enlace oficial de la DGSP: https://dgsp.gob.gt/convocatoria-externa-no-001-2026-curso-de-formacion-de-guardia-penitenciario/. La tramitación es completamente gratuita y no contempla ningún tipo de pago por aranceles ni cuotas, subrayó la entidad.

La recepción y análisis de expedientes para aspirantes a guardias penitenciarios en Guatemala, bajo la supervisión de la Dirección General del Sistema Penitenciario, estará habilitada hasta el 17 de abril. Solo serán considerados quienes cumplan con la totalidad de los requisitos y entreguen la documentación exigida.

Cualquier intento de intermediación, irregularidad o solicitud de dinero debe denunciarse de inmediato a la línea 1533, tal como exige la autoridad penitenciaria.

En su momento, el Ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, dijo que, la convocatoria para incorporar a 600 nuevos agentes al sistema penitenciario, Es decisión para reforzar la seguridad, recuperar el control de las cárceles y limitar la influencia de estructuras criminales, en el marco de una reforma integral del sistema tras el relevo de autoridades ocurrido en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Villeda subrayó la gravedad histórica de la situación: “El sistema penitenciario ha estado siendo permeado por la corrupción, no de ahorita, desde hace mucho tiempo y estamos en esos pasos que nos llevan a atacar este problema".