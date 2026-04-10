Guatemala

El ministro Marco Villeda presenta propuesta de reforma integral del Ministerio Público como aspirante a fiscal de Guatemala

En el marco del proceso de selección para fiscal general, el titular de gobernación expuso un plan institucional que prioriza la independencia, el rigor técnico y la protección a personas afectadas por el delito en Guatemala

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Vista de una sala de reuniones con mesa en forma de U y personas sentadas. Un banner azul y blanco de la Comisión de Postulación y banderas de Guatemala están al fondo
La Comisión Postuladora de Guatemala, incluyendo a la Magistrada Silvia Valdés, se reúne para evaluar a los candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. (Organismo Judicial de Guatemala)

En la recta final del proceso de selección para fiscal general en Guatemala, el ministro de gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval presentó su propuesta ante la comisión de postulación, comprometiéndose a una reforma integral del Ministerio Público orientada a la independencia, el rigor técnico y la protección efectiva de las víctimas.

Esta comparecencia, realizada durante la última jornada de entrevistas públicas ante decanos y comisionados, definió no solo el perfil del funcionario sino el modelo institucional que impulsa para los próximos años en el sistema de justicia penal guatemalteco.

Durante su intervención, Villeda destacó que ha dedicado "treinta y cinco años de estar ejerciendo un cargo público como juez independiente, pero también como jurista y ahora como ministro de Gobernación“, lo que, según dijo a Infobae, le otorga una perspectiva singular sobre las fortalezas y deficiencias estructurales del Estado.

La comisión fijó límites estrictos de tiempo para las presentaciones y las preguntas, conforme a una agenda pública y transparente: cinco minutos principales y hasta dos minutos adicionales para exponer el plan de trabajo, seguidos de un máximo de tres minutos para responder interrogantes, según el reglamento difundido en la jornada.

Marco Antonio Villeda propone pruebas técnicas y criterios uniformes para las fiscalías

Gracias a la experiencia acumulada, Villeda plantea la transformación del Ministerio Público en una institución orientada a resultados medibles. Ante la comisión, dejó en claro que “no busca continuar lo que está mal”, asegurando que reconoce “los errores y los problemas que hay” y señalando que su candidatura está basada en "proponer soluciones concretas“, una promesa reiterada ante decanos y comisionados.

El candidato insistió en que la persecución penal debe fundamentarse exclusivamente en pruebas técnicas y objetivas. “El Ministerio Público tiene que ser un ente eminentemente técnico, objetivo e imparcial, cuyo único norte, cuyo único camino, en realidad, sea la evidencia”, subrayó ante la comisión.

Además, rechazó procedimientos basados en “denuncias de ciudadanos anónimos” y propuso centrar las investigaciones únicamente en datos verificables, bajo directrices claras aplicables a todas las fiscalías.

Como uno de los aspectos diferenciales de su propuesta, Villeda propuso instaurar lineamientos homogéneos y técnicos en las fiscalías. Considera que los procesos de investigación, tramitación y procesamiento de escenas del crimen deben estandarizarse incluso considerando las especificidades regionales de Guatemala.

“Los procesos de conocimiento, tramitación, procesamiento de escena del crimen tienen que estar estandarizados”, recalcó. De esta forma, la actuación fiscal sería equiparable a nivel nacional y permitiría garantizar equidad y calidad en la justicia.

foto de archivo para ilustrar (Foto: @mingobguate)
foto de archivo para ilustrar (Foto: @mingobguate)

Protección de la víctima e imparcialidad como prioridades en la propuesta

Otro pilar del plan presentado por Villeda Sandoval consiste en robustecer la protección y dignidad de la víctima, definida como la “razón de ser del Ministerio Público”. Presentó un sistema dirigido a asegurar la efectividad de las actuaciones fiscales con resultados “concretos y medibles”, evitando selecciones discrecionales o persecuciones penales selectivas.

Debido al diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual del Ministerio Público, el ministro orientó su plan a priorizar “los fenómenos delictivos que impactan directamente a la sociedad”, además de prestar atención especial a “aquellos fenómenos delictivos que se repiten con mayor frecuencia y que de alguna manera terminan afectando las actividades diarias de los ciudadanos”.

Para quienes siguen el desarrollo del proceso de selección, durante la última jornada de entrevistas públicas el ministro de gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval expuso su plan orientado a convertir al Ministerio Público en una institución objetiva y basada en resultados, subrayando la importancia de sustentar la persecución penal en pruebas técnicas y la protección central de la víctima, según indicó Infobae.

Al cerrar su participación, Villeda propuso la aplicación uniforme de la ley para impedir sesgos en las acciones del Ministerio Público y resaltó la urgencia de medir los resultados de gestión para rendir cuentas a la sociedad.

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