El Seguro Social en Guatemala activa alerta amarilla y moviliza recursos por Semana Santa 2026

Una salvavidas se mantiene vigilante, escudriñando el horizonte desde la orilla de Miwok Beach para asegurar la seguridad de los bañistas. (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social )

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social activó la alerta amarilla institucional del miércoles 1 al domingo 5 de abril de 2026 con un despliegue completo de personal y recursos durante la Semana Santa, en respuesta a la tradicional afluencia de turistas y el aumento de riesgo de emergencias en el país. El operativo moviliza toda la infraestructura hospitalaria y de salvamento del IGSS, con el fin de proteger la salud y la vida de residentes y visitantes, afirmó el doctor Mynor Mejía Andrade, jefe de la Sección de Seguridad e Higiene, de acuerdo con li publicado en medios oficiales del IGSS.

En la Semana Santa de 2025, el IGSS atendió a 6.063 pacientes, principalmente por contusiones, traumatismos, heridas y fracturas. Ese mismo año, el Cuerpo de Salvamento realizó 786 rescates acuáticos y 1.177 acciones preventivas, según cifras oficiales del instituto. Para 2026, el despliegue prevé una demanda elevada y la necesidad de atención inmediata.

Dos salvavidas con trajes rojos y mascarillas observan a los bañistas desde una torre de vigilancia del IGSS en una concurrida playa de arena oscura, mientras la gente disfruta del mar. (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social )

El IGSS dispone de más de 8.000 profesionales y equipo especializado para emergencias

El operativo de Semana Santa 2026 comprende la movilización de 4.797 enfermeras, 2.229 médicos, 1.346 técnicos y 150 salvavidas, habilitados para responder a cualquier incidente. El IGSS ofrece 23 hospitales departamentales, cinco hospitales metropolitanos, 38 consultorios, 163 ambulancias en unidades hospitalarias y ocho ambulancias adicionales en bahías. Estas cifras muestran la capacidad instalada para la temporada, distribuidas en las principales rutas turísticas del país.

Los puntos de cobertura incluyen 14 playas y destinos recreativos de alta concurrencia, como Puerto de San José, Monterrico, Champerico, Tecojate y Tilapa en el litoral Pacífico, además del Lago de Atitlán y los centros recreativos Guayacán en Chiquimula y Las Ninfas en Amatitlán. La vigilancia se mantiene de manera permanente en estos sitios, cubriendo emergencias médicas y rescates acuáticos.

La Subgerencia de Prestaciones en Salud del IGSS diseñó el plan con un enfoque preventivo y reactivo, dotando a los equipos de rescatistas con equipo especializado, kits de insumos y logística de permanencia en los puestos de socorro.

Un representante del IGSS presenta equipo de salvamento ante la declaratoria de Alerta Amarilla por Semana Santa 2026 en Guatemala. (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social )

Durante la ceremonia de arranque, la licenciada Ogandy Pérez dirigió el acto con el “Minuto de Seguridad”, y se reiteró el compromiso institucional con la disciplina y la prevención. Los salvavidas también participaron en la charla técnica “Di no a los hábitos nocivos”, orientada a mantener altos estándares físicos y mentales. El IGSS homenajeó a 15 rescatistas destacados, en reconocimiento a su trayectoria y excelencia técnica al servicio de la seguridad social, como informó la organización durante la sesión.

Recomendaciones: prevención sanitaria ante el aumento del consumo de alimentos en la vía pública

En conferencia de prensa posterior a la presentación del operativo, el doctor Mynor Mejía Andrade manifestó que los servicios de emergencia estarán disponibles para todas las personas, afiliadas o no. Declaró: “El Seguro Social tiene sus puertas abiertas, tanto a nivel hospitalario como en las playas. Allí estará nuestro personal en apresto.” (IGSS).

El IGSS advierte sobre los riesgos sanitarios asociados al aumento del consumo de alimentos en la calle y puntos turísticos durante la Semana Santa. Indican que la falta de higiene puede ocasionar problemas intestinales y, en ocasiones, requerir atención médica. Los especialistas recomiendan lavarse las manos antes de comer o usar alcohol gel, preferir alimentos bien cocidos y servidos calientes, evitar salsas o comida expuesta al ambiente, consumir agua embotellada o de fuente segura y lavar o pelar frutas antes de comerlas.

El Instituto sugiere acudir de inmediato a un puesto de servicios médicos ante síntomas como fiebre, diarrea persistente, decaimiento, sed intensa o poca orina. Para niñas y niños, la somnolencia o el rechazo a líquidos también son señales de alarma que requieren atención urgente.

Durante el período de alerta amarilla, el IGSS recalca que su capacidad operativa está dirigida a garantizar la atención y la prevención de incidentes, reafirmando su función en la protección de la población guatemalteca y turistas en los principales destinos del país, según informó el doctor Mynor Mejía Andrade a IGSS.