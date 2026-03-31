Guatemala

El Seguro Social en Guatemala activa alerta amarilla y moviliza recursos por Semana Santa 2026

La institución implementa un dispositivo nacional con hospitales, rescatistas y ambulancias para responder a la alta demanda esperada en zonas turísticas, procurando atención inmediata ante emergencias médicas y rescates acuáticos en el país

Guardar
Vista trasera de una salvavidas con camiseta blanca y gorra azul, con la mano sobre la frente, mirando el océano y las olas en una playa de arena oscura
Una salvavidas se mantiene vigilante, escudriñando el horizonte desde la orilla de Miwok Beach para asegurar la seguridad de los bañistas. (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social )

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social activó la alerta amarilla institucional del miércoles 1 al domingo 5 de abril de 2026 con un despliegue completo de personal y recursos durante la Semana Santa, en respuesta a la tradicional afluencia de turistas y el aumento de riesgo de emergencias en el país. El operativo moviliza toda la infraestructura hospitalaria y de salvamento del IGSS, con el fin de proteger la salud y la vida de residentes y visitantes, afirmó el doctor Mynor Mejía Andrade, jefe de la Sección de Seguridad e Higiene, de acuerdo con li publicado en medios oficiales del IGSS.

En la Semana Santa de 2025, el IGSS atendió a 6.063 pacientes, principalmente por contusiones, traumatismos, heridas y fracturas. Ese mismo año, el Cuerpo de Salvamento realizó 786 rescates acuáticos y 1.177 acciones preventivas, según cifras oficiales del instituto. Para 2026, el despliegue prevé una demanda elevada y la necesidad de atención inmediata.

Dos salvavidas con uniformes rojos y mascarillas están en una torre blanca con el logo de IGSS en una playa de arena oscura llena de bañistas
Dos salvavidas con trajes rojos y mascarillas observan a los bañistas desde una torre de vigilancia del IGSS en una concurrida playa de arena oscura, mientras la gente disfruta del mar. (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social )

El IGSS dispone de más de 8.000 profesionales y equipo especializado para emergencias

El operativo de Semana Santa 2026 comprende la movilización de 4.797 enfermeras, 2.229 médicos, 1.346 técnicos y 150 salvavidas, habilitados para responder a cualquier incidente. El IGSS ofrece 23 hospitales departamentales, cinco hospitales metropolitanos, 38 consultorios, 163 ambulancias en unidades hospitalarias y ocho ambulancias adicionales en bahías. Estas cifras muestran la capacidad instalada para la temporada, distribuidas en las principales rutas turísticas del país.

Los puntos de cobertura incluyen 14 playas y destinos recreativos de alta concurrencia, como Puerto de San José, Monterrico, Champerico, Tecojate y Tilapa en el litoral Pacífico, además del Lago de Atitlán y los centros recreativos Guayacán en Chiquimula y Las Ninfas en Amatitlán. La vigilancia se mantiene de manera permanente en estos sitios, cubriendo emergencias médicas y rescates acuáticos.

La Subgerencia de Prestaciones en Salud del IGSS diseñó el plan con un enfoque preventivo y reactivo, dotando a los equipos de rescatistas con equipo especializado, kits de insumos y logística de permanencia en los puestos de socorro.

Un hombre sostiene una camiseta azul de salvavidas con el logo 'Salvamento IGSS' junto a un maniquí de RCP con camiseta roja, gorra y silbato. Hay equipo de rescate en la mesa
Un representante del IGSS presenta equipo de salvamento ante la declaratoria de Alerta Amarilla por Semana Santa 2026 en Guatemala. (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social )

Durante la ceremonia de arranque, la licenciada Ogandy Pérez dirigió el acto con el “Minuto de Seguridad”, y se reiteró el compromiso institucional con la disciplina y la prevención. Los salvavidas también participaron en la charla técnica “Di no a los hábitos nocivos”, orientada a mantener altos estándares físicos y mentales. El IGSS homenajeó a 15 rescatistas destacados, en reconocimiento a su trayectoria y excelencia técnica al servicio de la seguridad social, como informó la organización durante la sesión.

Recomendaciones: prevención sanitaria ante el aumento del consumo de alimentos en la vía pública

En conferencia de prensa posterior a la presentación del operativo, el doctor Mynor Mejía Andrade manifestó que los servicios de emergencia estarán disponibles para todas las personas, afiliadas o no. Declaró: “El Seguro Social tiene sus puertas abiertas, tanto a nivel hospitalario como en las playas. Allí estará nuestro personal en apresto.” (IGSS).

El IGSS advierte sobre los riesgos sanitarios asociados al aumento del consumo de alimentos en la calle y puntos turísticos durante la Semana Santa. Indican que la falta de higiene puede ocasionar problemas intestinales y, en ocasiones, requerir atención médica. Los especialistas recomiendan lavarse las manos antes de comer o usar alcohol gel, preferir alimentos bien cocidos y servidos calientes, evitar salsas o comida expuesta al ambiente, consumir agua embotellada o de fuente segura y lavar o pelar frutas antes de comerlas.

El Instituto sugiere acudir de inmediato a un puesto de servicios médicos ante síntomas como fiebre, diarrea persistente, decaimiento, sed intensa o poca orina. Para niñas y niños, la somnolencia o el rechazo a líquidos también son señales de alarma que requieren atención urgente.

Durante el período de alerta amarilla, el IGSS recalca que su capacidad operativa está dirigida a garantizar la atención y la prevención de incidentes, reafirmando su función en la protección de la población guatemalteca y turistas en los principales destinos del país, según informó el doctor Mynor Mejía Andrade a IGSS.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSemana Santa 2026Seguro SocialAlerta amarilla

Últimas Noticias

Los Talciguines en Texistepeque conquistan a turistas en un Lunes Santo lleno de energía en El Salvador

El distrito salvadoreño vivió una jornada vibrante donde visitantes de varios países se sumaron para disfrutar la icónica lucha simbólica entre el bien y el mal, reafirmando el fuerte sentido de identidad cultural local

Los Talciguines en Texistepeque conquistan a turistas en un Lunes Santo lleno de energía en El Salvador

Marco Antonio Castro: De admirador del cine de desastres naturales a pionero de la geología salvadoreña

Inspirado desde niño por películas como 2012, Marco Antonio Castro Mendoza ahora integra la primera generación de ingenieros geólogos de la Universidad de El Salvador y ya aporta su talento al Ministerio de Medio Ambiente

Marco Antonio Castro: De admirador del cine de desastres naturales a pionero de la geología salvadoreña

República Dominicana: El desafío de la vivienda propia frente al auge del alquiler

Un anuario divulgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en 2025, planteó la necesidad de diversificar el financiamiento y priorizar la mejora de viviendas para revertir la crisis estructural

República Dominicana: El desafío de la vivienda propia frente al auge del alquiler

El Congreso de Honduras autoriza contratación directa para suministro de placas vehiculares

La nueva legislación permite al gobierno formalizar acuerdos sin intermediarios para restablecer la provisión de identificaciones metálicas y tecnología asociada, con el fin de resolver el retraso acumulado en la entrega de estos bienes

El Congreso de Honduras autoriza contratación directa para suministro de placas vehiculares

El Ejecutivo recurrirá a vías legales tras suspensión de la cárcel El Triunfo en Guatemala

Las autoridades informaron que se han tomado medidas inmediatas para impugnar la decisión judicial sobre una prisión clave, cuyo proceso deberá resolverse en instancias judiciales competentes con sede en la capital guatemalteca

El Ejecutivo recurrirá a vías legales tras suspensión de la cárcel El Triunfo en Guatemala

TECNO

Ver películas en Magis TV en Semana Santa: por qué debes evitar instalar apps por APK

Ver películas en Magis TV en Semana Santa: por qué debes evitar instalar apps por APK

Steam cambia las reglas: el nuevo sistema de pagos que puede alterar el precio de los juegos

Lista de códigos de Free Fire para reclamar recompensas este 31 de marzo de 2026

Cómo empezar a invertir en criptomonedas y cómo operan

MacBook Neo: la laptop económica de Apple que no sacrifica calidad ni eficiencia

ENTRETENIMIENTO

Del éxito juvenil a carreras consolidadas: el presente de las estrellas de Disney y Nickelodeon

Del éxito juvenil a carreras consolidadas: el presente de las estrellas de Disney y Nickelodeon

Acosador de Billie Eilish murió arrollado por un tren en Nueva York

Netflix confirma estreno de “Bronca 2″ con Oscar Isaac, Carey Mulligan y un reparto internacional que promete sorpresas

La temporada más oscura de Daredevil: Born Again sorprende con un rediseño histórico del traje y nuevos riesgos para el protagonista

Antigüedades, “grandma chic” y un piano Gibson firmado por Les Paul: la impactante casa de montaña de Kendall Jenner

MUNDO

Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los USD 4 por galón por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania

Japón está fortificando una cadena de islas cercana a China ante la amenaza de un ataque a Taiwán

Un misil iraní con cabeza de racimo cayó en el centro de Israel e hirió a ocho personas

Cuatro soldados israelíes murieron en combate con Hezbollah en el sur de Líbano