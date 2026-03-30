Guatemala: la operación conjunta en la Democracia, Huehuetenango desmantela logística de red delictiva binacional

Durante un operativo en Huehuetenango, Guatemala, se descubrieron y confiscaron múltiples cubetas llenas de municiones, granadas y dinamita en un terreno oscuro. (Ministerio Público de Guatemala)

Un arsenal compuesto por granadas, municiones y material táctico fue confiscado por las autoridades de Guatemala en una operación conjunta en la aldea Las Espuelas, municipio de La Democracia, en Huehuetenango, en la frontera con México.

La intervención, realizada entre el 29 y 30 de marzo, resultó en la detención de cinco presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico transfronterizo de armas y personas, lo que implica una escalada en las acciones estatales contra organizaciones criminales con influencia binacional, según el Ministerio Público.

El decomiso revela la logística y alcance transfronterizo de la red

De acuerdo con datos proporcionados al medio Ministerio Público, el operativo permitió recuperar un arsenal singular: granadas de fragmentación, un fusil de alto calibre identificado preliminarmente como Barret, 16 fusiles de distintos calibres, 117 tolvas para armas largas, pistolas, así como dinamita, chalecos blindados y radios portátiles.

El hallazgo incluyó también motocicletas, teléfonos celulares, matrículas de vehículos de Guatemala y México, tarjetas bancarias y documentación personal, lo que sostiene la hipótesis de una estructura con logística a ambos lados de la frontera.

Entre los detenidos se identificaron Gerardo F., de 35 años; Diego C., de 27; Ramiro C., de 25; Alfredo C., de 39; y un menor de 16 años que fue presentado ante el juzgado de menores, según notificó la Fiscalía contra Delitos Transnacionales. El Ministerio Público subrayó que “el avance de la investigación podría arrojar mayores resultados en las horas siguientes conforme se realicen nuevas inspecciones y se procese información clave de los aparatos electrónicos y documentos requisados”.

La operación no solo conduce al aseguramiento inmediato del arsenal, sino que expone una logística sofisticada y rutas recurrentes para el tráfico ilegal de armas y migrantes en el corredor fronterizo de Huehuetenango.

Las autoridades indicaron que la mayoría de los elementos decomisados estaba almacenada en cubetas, lo que muestra vías de resguardo y traslado coordinadas. El hallazgo de documentación y tarjetas bancarias refuerza la presencia de actividades financieras ilícitas vinculadas al tráfico transfronterizo.

La magnitud de la incautación se detalla en las cifras: 16 fusiles, 117 tolvas, explosivos, equipos tácticos y material de comunicación integran un conjunto que, según la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, refleja “el nivel de habilidad logística y armamentística de redes delictivas que operan en la zona”.

La naturaleza transfronteriza se manifiesta a través de la posesión de matrículas y registros de ambos países. Este decomiso responde al diseño de una estrategia estatal destinada a confrontar delitos como el tráfico de armas, migrantes y recursos financieros vinculados a narcotráfico y lavado de dinero.

El operativo implicó el despliegue de más de ocho fiscales, equipos tácticos de la Policía Nacional Civil y la presencia permanente del Ejército de Guatemala en la zona. La aldea Las Espuelas permanece bajo custodia para facilitar nuevas inspecciones, la localización de posibles escondites adicionales —mediante detectores de metales— y el análisis forense de los dispositivos electrónicos y documentos incautados.

Autoridades incautan un gran número de placas de vehículos, equipo táctico y paquetes con sustancias ilícitas durante un operativo nocturno en una zona clandestina. (Ministerio Público de Guatemala)

La investigación sobre las conexiones y el financiamiento de la organización permanece en curso

La redada permitió la detención en flagrancia de los implicados y el aseguramiento de evidencias materiales y digitales, lo que para la Fiscalía Regional Metropolitana y la Fiscalía contra Delitos Transnacionales constituye un avance relevante en la persecución penal de delitos complejos que amenazan la seguridad de Guatemala y la región.

El Ministerio Público indicó que la zona seguirá bajo vigilancia estricta. De acuerdo con la información oficial, la intervención permite rastrear las conexiones logísticas y financieras de la banda y delimitar la cadena de mando, mientras continúan las inspecciones y la evaluación de la documentación y equipos tecnológicos recuperados.

Elementos sospechosos, incluyendo un cilindro marcado GL-202 y otros paquetes plásticos, fueron incautados junto a una tela rayada, en lo que podría ser un sitio relacionado con WM. (Ministerio Público de Guatemala)

La operación en la aldea Las Espuelas no solo representó el mayor decomiso de las últimas semanas en la frontera con México, sino que constituye un ejemplo del alcance operativo de las organizaciones criminales cuyo desmantelamiento es prioritario para las autoridades, según explicó la Fiscalía contra Delitos Transnacionales.

El tratamiento de la evidencia y la identificación de los nexos binacionales abren nuevas fases en la investigación sobre el flujo ilícito de armamento y el tráfico de migrantes a través del corredor Huehuetenango-Chiapas.