Guatemala

Guatemala: el Ministerio de Agricultura monitorea a 175 municipios por amenazas climáticas

La alerta ante lluvias intensas y temperaturas extremas mantiene en observación a numerosas regiones del país, donde la producción agropecuaria enfrenta condiciones que pueden favorecer el desarrollo de plagas y pérdidas en cultivos y ganado

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Ministerio de Agricultura monitorea a 175 municipios por amenazas climáticas(Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)
Ministerio de Agricultura monitorea a 175 municipios por amenazas climáticas(Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) mantiene bajo monitoreo a 175 municipios de Guatemala debido a la previsión de lluvias intensas y temperaturas extremas, fenómenos que podrían comprometer la producción agropecuaria en el país en los próximos días.

Según el boletín agroclimático consultado por el MAGA, las condiciones de humedad y los cambios bruscos de temperatura aumentan el riesgo de plagas, enfermedades y pérdidas en cultivos clave, como banano, palma de aceite, café y caña de azúcar.

De acuerdo con el informe difundido por el MAGA a partir de datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), se esperan lluvias superiores a 100 milímetros en el departamento de Izabal, junto con altas temperaturas en regiones como Petén, Santa Rosa y Zacapa, donde los termómetros podrían superar los 35 °C.

Por contraste, los municipios de Chimaltenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán registrarán mínimas bajo los 5 °C, condiciones que afectan el rendimiento de cultivos de café, hortalizas y pastos.

El MAGA advirtió que: “Las autoridades recomiendan reforzar el monitoreo de cultivos, realizar riegos en horas frescas y evitar quemas agrícolas para prevenir incendios, mientras continúa la vigilancia agrometeorológica en el país”. La humedad superficial del suelo en varias zonas agrícolas se encuentra actualmente por debajo del 25%, lo que implica la necesidad de implementar riegos oportunos, especialmente al final de la tarde, para reducir las pérdidas por evaporación.

Más de 170 municipios expuestos a temperaturas extremas y variabilidad hídrica

El boletín agroclimático semanal del MAGA detalla que, en total, 172 municipios se encuentran en riesgo por temperaturas extremas, con máximas superiores a los 35 °C y mínimas bajo los 5 °C. En Petén, algunas zonas exhiben niveles de humedad del suelo entre el 26% y el 50%, lo que dificulta la disponibilidad de agua para cultivos sensibles como hule, tabaco, plátano, piña y melón, según el MAGA citado por los datos del INSIVUMEH.

La persistencia de nieblas matutinas, actividad eléctrica y elevada humedad configura un escenario favorable tanto para el desarrollo del suelo como para la aparición de plagas y enfermedades agrícolas. Estos factores afectan de manera desigual a las principales regiones productivas del país, lo que incrementa la vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores.

Campo verde con plantas de hojas largas y pequeñas flores amarillas, bordeado por árboles frondosos y plataneras, con una montaña al fondo bajo un cielo azul
Ministerio de Agricultura monitorea a 175 municipios por amenazas climáticas(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

Recomendaciones oficiales para productores agrícolas y sector pecuario

Para mitigar los efectos adversos de la variabilidad climática, el MAGA sugiere a los agricultores reforzar el control sanitario de cultivos y ganado, aplicar buenas prácticas como el uso de mulch para conservar la humedad, mantener residuos de cosecha y evitar labores intensivas durante las horas de mayor calor.

Respecto al café, el ministerio aconseja fortalecer el manejo agronómico mediante técnicas como la poda y el seguimiento nutricional para prevenir enfermedades como la roya. En ganadería, las autoridades recomendaron no trasladar animales enfermos y vigilar signos de estrés térmico, incluyendo respiración acelerada y salivación, además de ajustar las jornadas de manejo a los periodos más frescos del día. Para especies menores, el uso de cortinas en corrales puede ayudar a regular la temperatura y reducir riesgos.

La vigilancia sanitaria y la conservación del suelo forman parte del conjunto de acciones oficiales orientadas a minimizar el impacto de los extremos climáticos, proteger los sistemas productivos y anticipar amenazas en el sector agropecuario guatemalteco, según recalca el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Vista de un campo con hileras de plantas secas y verdes, sostenidas por estacas de madera, sobre tierra árida con tubos de riego
Una plantación muestra cultivos afectados por las condiciones secas y los cambios de temperatura, en medio de la alerta agrícola que afecta a 175 municipios de Guatemala. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

Plataforma para optimizar la gestión agropecuaria en Guatemala

El MAGA cuenta con la plataforma digital “Territorio en Datos”, un Geoportal que centraliza mapas, informes y datos técnicos sobre cobertura vegetal, recursos hídricos y productividad rural. El objetivo, según anunció el MAGA, es facilitar la toma de decisiones informadas en el manejo de suelos y el desarrollo agrícola mediante información basada en evidencia científica.

Este recurso digital incorpora herramientas como el Mapa de cobertura vegetal, el Mapa de cuencas hidrográficas, fichas agroeconómicas y agroclimáticas, junto al Estudio de Suelo del Departamento de Guatemala. De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Agricultura, la plataforma está orientada a fortalecer la planificación productiva, optimizar los recursos naturales y mitigar los riesgos climáticos en el sector agropecuario. Está disponible libremente para productores, autoridades, técnicos y ciudadanos, promoviendo la transparencia y facilitando el acceso a información técnica para el desarrollo rural.

Vista aérea de un huerto con frondosas tomateras verdes, varias plantas de col y un cuenco azul sobre la tierra con tomates cherry maduros
Un cuenco azul con tomates cherry recién cosechados descansa entre plantas de col y tomateras en un huerto casero. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

Entre las funcionalidades principales, el Geoportal ofrece mapas interactivos, estudios técnicos y acceso a indicadores preparados para transformar la gestión territorial y el uso eficiente de tierras y agua. MAGA aseguró que la iniciativa permitirá planificar actividades productivas y promover prácticas agrícolas sostenibles utilizando datos precisos y actualizados.

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