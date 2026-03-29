Gobierno de Guatemala conmemora 90 años de vínculos diplomáticos con la Santa Sede

Delegados de Guatemala y el Vaticano posan juntos para conmemorar 90 años de fructíferas relaciones diplomáticas. (MInisterio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

La conmemoración de los noventa años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede tuvo lugar este miércoles en Roma. Una celebración eucarística, organizada por la Embajada guatemalteca ante la Santa Sede en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, marcó la ocasión resaltando no solo la historia compartida, sino el papel actual de estos vínculos en la proyección internacional de Guatemala y la diplomacia cultural.

El evento reunió al Cuerpo Diplomático acreditado, autoridades vaticanas y la comunidad guatemalteca residente en la capital italiana, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX).

Durante la ceremonia, el embajador Santiago Palomo Vila subrayó que la efeméride coincide con otros hitos relevantes para el país en el ámbito religioso: la conmemoración del 400 aniversario del nacimiento del Santo Hermano Pedro de San José de Betancur y la próxima beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio.

Palomo Vila también otorgó un reconocimiento especial al guatemalteco monseñor Jorge Quiñónez, quien acumula 28 años de servicio en distintas dependencias de la Santa Sede, un detalle que distingue esta cobertura al centrar la atención en el aporte individual dentro de la relación bilateral, según puntualizó el MINEX.

Fieles y diplomáticos asisten a una ceremonia especial en la Ciudad del Vaticano para celebrar los 90 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede. (MInisterio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

La relación bilateral desde el Concordato de 1852 hasta la actualidad

Las relaciones diplomáticas oficiales y continuas entre Guatemala y la Santa Sede se iniciaron el 15 de marzo de 1936 mediante el nombramiento de monseñor Alberto Levame como primer nuncio apostólico en la nueva etapa de vínculo formal, según reseñó el MINEX.

Aunque existió un antecedente temprano con la firma del Concordato de 1852 durante el gobierno del presidente Rafael Carrera, ese marco institucional se interrumpió en la época liberal.

La normalización y continuidad definitiva se establecieron en la década de 1930, lo que implica que esta conmemoración señala el inicio de la cuenta regresiva hacia las nueve décadas exactas, que se cumplirán en marzo de 2026.

El acto ceremonial en Roma funcionó además como plataforma de diplomacia cultural para el país centroamericano. Frente a la comunidad diplomática internacional desplazada al Vaticano, Guatemala presentó expresiones de fe, tradiciones y gastronomía, integrando la memoria histórica con manifestaciones vivas de identidad nacional.

Declaraciones y memoria institucional: los vínculos personales y las visitas papales

El secretario para las Relaciones con los Estados y los Organismos Internacionales de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, presidió la misa conmemorativa.

En su homilía, Gallagher aludió a su experiencia como nuncio apostólico en Guatemala entre 2009 y 2012 y destacó: “Estos lazos sólidos nos han permitido cooperar y dialogar a lo largo del tiempo”, según citó el MINEX.

El MINEX recordó que la Santa Sede ha acompañado a Guatemala mediante tratados de cooperación y la presencia directa del papa. En ese contexto, sobresale la visita a Guatemala del papa Juan Pablo II en tres ocasiones: 1983, 1996 y 2002, momentos que reforzaron la relación eclesial y diplomática entre ambos estados.

Un representante guatemalteco y un prelado del Vaticano se dan la mano durante la conmemoración de 90 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede. (MInisterio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

Respuesta directa: qué ocurrió y por qué es relevante la efeméride

Guatemala celebró en Roma el 90 aniversario del establecimiento formal de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, con una misa presidida por monseñor Paul Richard Gallagher y la participación de autoridades guatemaltecas, vaticanas y diplomáticas.

El evento puso en relieve tanto la continuidad histórica —desde 1936— como la proyección de la cultura guatemalteca ante la comunidad internacional acreditada en el Vaticano.