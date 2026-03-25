Guatemala

La policía de Guatemala detiene a “Big Lips” por orden de extradición de Estados Unidos

Las autoridades nacionales arrestaron a un ciudadano con doble nacionalidad, requerido en territorio estadounidense por varios delitos graves, incluido homicidio, y vinculado a otros ilícitos como conspiración armada y agresión con arma peligrosa

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La Policía Nacional Civil de
La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo a John Nunez, alias “Big Lips”, acusado de delitos graves por Estados Unidos en Fraijanes. (Cortesía: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó sobre la detención de John Nunez, conocido también como “Big Lips” y bajo otros alias, quien es señalado por autoridades de Estados Unidos como responsable de varios delitos graves. El arresto se realizó en la 1ra avenida 2-08, zona 1 de Fraijanes, como parte de un operativo conducido por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA-PNC). Según detalló la institución, Nunez es el extraditable número 20 capturado en territorio guatemalteco en los últimos meses.

De acuerdo con la información oficial, John Nunez, de 34 años, posee doble nacionalidad estadounidense y guatemalteca. Su detención responde a una orden de extradición emitida por las autoridades de Estados Unidos por al menos nueve cargos, entre los que figuran asesinato, uso y portación ilegal de armas, agresión agravada y conspiración. Entre las acusaciones, se le imputa el asesinato de Devin Burney, agresión contra Ariana Wilcox con un arma peligrosa y agresión a un agente policial con un vehículo motor. Además, enfrenta cargos vinculados a la portación y descarga de armas de fuego sin licencia, así como conspiración para cometer violencia armada.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala precisó que, aunque la captura de un extraditable representa un avance relevante, los procedimientos judiciales locales pueden prolongar el traslado efectivo de los detenidos a territorio estadounidense. La resolución de los jueces guatemaltecos puede demorar semanas o incluso meses, debido a la complejidad de los procesos y la garantía de los derechos legales de los acusados. Reportó que esta dinámica judicial ha sido motivo de análisis en el marco de la cooperación bilateral en materia de justicia penal.

John Nunez, de nacionalidad estadounidense
John Nunez, de nacionalidad estadounidense y guatemalteca, enfrenta una orden de extradición con al menos nueve cargos, incluidos asesinato y conspiración. (Cortesía: Foto de Acrchivo)

Con la detención de Nunez, ya suman 20 extraditables capturados recientemente en Guatemala. De ese total, 12 están vinculados a delitos de narcotráfico y 8 a delitos como lavado de dinero, apoyo a organizaciones terroristas extranjeras o crímenes violentos. Según datos proporcionados por la Embajada de Estados Unidos, la mayoría de las órdenes de extradición gestionadas por el país centroamericano corresponde a imputaciones federales por tráfico de drogas, aunque también se incluyen casos de lavado de activos y delitos de alto impacto.

Entre los casos recientes, destaca la extradición, ejecutada el 30 de enero de 2026, de Adelfo Federico Valdés Santos, Pedro Pablo Oliva Catalán y Kelvin David Berón Ramírez hacia el Distrito Este de Texas, donde enfrentan acusaciones federales por tráfico ilegal de drogas y lavado de activos. La cooperación de las autoridades guatemaltecas y destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de extradición para combatir el crimen organizado transnacional.

La participación de la SGAIA-PNC ha sido clave en la captura de figuras señaladas por la justicia internacional, lo que, según la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, refleja una política activa del país en la lucha contra el crimen organizado. “La cooperación internacional es fundamental para enfrentar estos desafíos”. Las autoridades guatemaltecas mantienen contacto permanente con agencias federales estadounidenses para asegurar la correcta tramitación de los casos de extradición.

John Nunez permanecerá bajo custodia de las autoridades guatemaltecas mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente. Las próximas etapas dependerán de las decisiones adoptadas por los tribunales locales y de la documentación presentada por las autoridades estadounidenses para formalizar la solicitud de extradición.

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