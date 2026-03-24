Guatemala

El Ministerio Público amplía detalles sobre la desarticulación de banda que distribuía drogas en repostería en Guatemala

El operativo efectuado el 22 de marzo permitió detener a catorce personas, incluyendo personal policial y confiscar efectivo, drogas y equipo tecnológico ligado al grupo que empleaba servicios de mensajería para el reparto clandestino

Guardar

La desarticulación de una organización criminal dedicada a la elaboración y comercialización de drogas camufladas en productos de repostería, como cupcakes y galletas, expuso un nuevo modus operandi que aprovecha las plataformas tecnológicas y servicios de mensajería para distribuir sustancias ilícitas en Guatemala.

El operativo “Narcorepostería”, desarrollado por el Ministerio Público el domingo 22 de marzo, derivó en la captura de catorce personas, incluidos dos agentes de la Policía Nacional Civil señalados de colaborar con la banda, y permitió la incautación de Q1 millón 295 mil 370 en efectivo, cinco vehículos y una variedad de drogas sintéticas y naturales, según informó el secretario general del MP, licenciado Ángel Pineda, durante una conferencia de prensa.

Las autoridades detallaron que la investigación que condujo a este operativo inició tras el intercambio de información con El Salvador, donde en agosto de 2023 la Fiscalía General de la República de ese país realizó capturas e incautaciones de droga vinculadas a la misma modalidad delictiva.

El fiscal regional metropolitano, licenciado Dimas Jiménez, explicó que, las pesquisas en territorio nacional comenzaron tras detectar la participación de personas guatemaltecas en ese caso previo, lo que reveló la existencia de una estructura transnacional que operaba tanto en la ciudad de Guatemala como en distintos departamentos, con conexiones directas en El Salvador.

El hallazgo de drogas en
El hallazgo de drogas en una pastelería de Guatemala confirma la infiltración del narcotráfico en establecimientos comerciales urbanos. (Foto cortesía MP)

Según la fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, licenciada Nelly Morataya, la organización era encabezada por una mujer identificada como “María”, quien coordinaba la producción y distribución de repostería adulterada.

Los pedidos se gestionaban a través de WhatsApp y Telegram, y la entrega se efectuaba mediante repartidores propios o servicios de paquetería externos, empleando empaques que simulaban productos legales para evadir controles.

Los ilícitos decomisados durante el allanamiento incluyeron metanfetamina, cocaína, MDMA (éxtasis), ketamina, psilocibina y marihuana. De forma específica, las pruebas de campo confirmaron la incautación de 40 galletas y 21 cupcakes elaborados con sustancias prohibidas, junto con 19 envases de marihuana.

Además, se confiscó equipamiento electrónico —catorce celulares, cuatro computadoras portátiles—, 114 piezas de joyería y una máquina contadora de dinero, todo ello relacionado con las operaciones de la banda.

La sofisticación criminal en la venta de drogas en repostería representa un riesgo creciente para la niñez y la juventud

Las órdenes de aprehensión contemplaron delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, incumplimiento de deberes y siembra y cultivo de plantas destinadas a la producción de estupefacientes.

El Ministerio Público subrayó que la participación de funcionarios policiales dentro de la estructura evidencia el nivel de infiltración y complejidad alcanzado por estas redes delictivas.

Quince allanamientos simultáneos en Ciudad
Quince allanamientos simultáneos en Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva refuerzan la lucha estatal contra las redes de narcotráfico. (Foto cortesía MP)

La fiscal Morataya advirtió que este caso “evidencia la evolución de las organizaciones criminales, que buscan nuevas formas de presentar y distribuir drogas para hacerlas más atractivas y facilitar su comercialización, lo que representa un riesgo para la población, especialmente para niños, adolescentes y jóvenes”.

La advertencia fue reforzada por Onelia Calderón, representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien expuso los riesgos que estos productos adulterados suponen al estar fácilmente disponibles y con apariencia inofensiva.

El ingeniero Otto Santizo, coordinador nacional del Sistema Informático Integrado del MP, anunció que se encuentra disponible el Botón Antinarcótico en la página web institucional y en la aplicación MP Virtual, para que la ciudadanía pueda reportar de forma anónima o identificada posibles casos de narcoactividad, herramienta que robustece la colaboración interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico.

La participación del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), encabezado por la fiscal general de la República y jefa del MP, doctora María Consuelo Porras Argueta, permitió articular investigaciones, seguridad y judicialización en el combate a los mercados emergentes de estupefacientes en el país, destacó el secretario general Ángel Pineda.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloPNCdeGuatemalaMinisterio Público

Últimas Noticias

El gobierno dominicano firma en París un memorándum con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

El convenio contempla apoyo técnico para avanzar en la adopción de buenas prácticas y la participación en órganos multilaterales, mientras la plena incorporación al organismo internacional se mantiene como meta futura

El gobierno dominicano firma en

Autoridades sanitarias de El Salvador intensifican operativos en centros turísticos y comercios por Semana Santa

Un incremento en las inspecciones de establecimientos que venden alimentos y bebidas busca asegurar condiciones sanitarias adecuadas ante la mayor afluencia de personas asociada al asueto, priorizando la prevención de riesgos para la salud de visitantes y residentes

Autoridades sanitarias de El Salvador

Vacuna del herpes zóster reduce un 30% el riesgo de padecer Alzheimer y Parkinson afirma experto

A pesar de los avances científicos, la vacunación en adultos sigue siendo un reto en América Latina. Expertos advierten que el desconocimiento deja desprotegidos a millones, perdiendo beneficios clave como la reducción del 30% en el riesgo de padecer Alzheimer o Parkinson

Vacuna del herpes zóster reduce

El viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala presenta su renuncia

La salida voluntaria del funcionario, Héctor José Marroquín Mora, fue comunicada por el Ministerio de Economía y está programada para hacerse efectiva en 2026, tras un periodo enfocado en el fortalecimiento del comercio internacional

El viceministro de Integración y

Gobierno inaugura paso a desnivel en Quetzaltenango que reducirá tiempos de desplazamiento y mejora conectividad

La nueva infraestructura sobre la Ruta Nacional número uno permite una circulación más fluida en la segunda ciudad del país, favoreciendo la integración con municipios vecinos y beneficiando a miles de habitantes del área metropolitana

Gobierno inaugura paso a desnivel

TECNO

“A mí tampoco me gusta”:

“A mí tampoco me gusta”: Jensen Huang, CEO de Nvidia, responde a las críticas por DLSS 5 y la IA en videojuegos

Más grande que la Estación Espacial: el proyecto de datos que Elon Musk acaba de lanzar al espacio

Pérdida de usuarios de Fortnite provoca que Epic Games despida a más de 1.000 empleados

Ni guiones ni voces hechas por IA: Capcom revela cómo usará la tecnología solo para acelerar el desarrollo

Lo que nadie se esperaba: Mario Kart Tour solo podrá ser jugado por mayores de 18 años en Brasil

ENTRETENIMIENTO

‘Peaky Blinders’: el creador de

‘Peaky Blinders’: el creador de la serie explica la ausencia de Paul Anderson en la última película

“Si yo tuviera 30” tendrá nueva versión en Netflix: quiénes son sus protagonistas y qué se sabe del reboot

Miley Cyrus revela que salió “en secreto” con uno de los gemelos Sprouse en sus inicios como actriz

La serie de “Harry Potter” suma una nueva imagen clave y prepara el lanzamiento de su primer tráiler

Suga de BTS colaboró en la creación de un manual de terapia musical para jóvenes con autismo

MUNDO

Frederiksen gana las elecciones en

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar

Wall Street cerró a la baja tras el repunte del petróleo y la persistencia de las tensiones en Medio Oriente

Rusia lanzó casi 1.000 drones en 24 horas y mató a ocho personas en toda Ucrania

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto

Alemania y España detuvieron a dos presuntos espías rusos que vigilaban a un proveedor de drones para Ucrania