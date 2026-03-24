El Ministerio Público amplía detalles sobre la desarticulación de banda que distribuía drogas en repostería en Guatemala

La desarticulación de una organización criminal dedicada a la elaboración y comercialización de drogas camufladas en productos de repostería, como cupcakes y galletas, expuso un nuevo modus operandi que aprovecha las plataformas tecnológicas y servicios de mensajería para distribuir sustancias ilícitas en Guatemala.

El operativo “Narcorepostería”, desarrollado por el Ministerio Público el domingo 22 de marzo, derivó en la captura de catorce personas, incluidos dos agentes de la Policía Nacional Civil señalados de colaborar con la banda, y permitió la incautación de Q1 millón 295 mil 370 en efectivo, cinco vehículos y una variedad de drogas sintéticas y naturales, según informó el secretario general del MP, licenciado Ángel Pineda, durante una conferencia de prensa.

Las autoridades detallaron que la investigación que condujo a este operativo inició tras el intercambio de información con El Salvador, donde en agosto de 2023 la Fiscalía General de la República de ese país realizó capturas e incautaciones de droga vinculadas a la misma modalidad delictiva.

El fiscal regional metropolitano, licenciado Dimas Jiménez, explicó que, las pesquisas en territorio nacional comenzaron tras detectar la participación de personas guatemaltecas en ese caso previo, lo que reveló la existencia de una estructura transnacional que operaba tanto en la ciudad de Guatemala como en distintos departamentos, con conexiones directas en El Salvador.

El hallazgo de drogas en una pastelería de Guatemala confirma la infiltración del narcotráfico en establecimientos comerciales urbanos. (Foto cortesía MP)

Según la fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, licenciada Nelly Morataya, la organización era encabezada por una mujer identificada como “María”, quien coordinaba la producción y distribución de repostería adulterada.

Los pedidos se gestionaban a través de WhatsApp y Telegram, y la entrega se efectuaba mediante repartidores propios o servicios de paquetería externos, empleando empaques que simulaban productos legales para evadir controles.

Los ilícitos decomisados durante el allanamiento incluyeron metanfetamina, cocaína, MDMA (éxtasis), ketamina, psilocibina y marihuana. De forma específica, las pruebas de campo confirmaron la incautación de 40 galletas y 21 cupcakes elaborados con sustancias prohibidas, junto con 19 envases de marihuana.

Además, se confiscó equipamiento electrónico —catorce celulares, cuatro computadoras portátiles—, 114 piezas de joyería y una máquina contadora de dinero, todo ello relacionado con las operaciones de la banda.

La sofisticación criminal en la venta de drogas en repostería representa un riesgo creciente para la niñez y la juventud

Las órdenes de aprehensión contemplaron delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, incumplimiento de deberes y siembra y cultivo de plantas destinadas a la producción de estupefacientes.

El Ministerio Público subrayó que la participación de funcionarios policiales dentro de la estructura evidencia el nivel de infiltración y complejidad alcanzado por estas redes delictivas.

Quince allanamientos simultáneos en Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva refuerzan la lucha estatal contra las redes de narcotráfico. (Foto cortesía MP)

La fiscal Morataya advirtió que este caso “evidencia la evolución de las organizaciones criminales, que buscan nuevas formas de presentar y distribuir drogas para hacerlas más atractivas y facilitar su comercialización, lo que representa un riesgo para la población, especialmente para niños, adolescentes y jóvenes”.

La advertencia fue reforzada por Onelia Calderón, representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien expuso los riesgos que estos productos adulterados suponen al estar fácilmente disponibles y con apariencia inofensiva.

El ingeniero Otto Santizo, coordinador nacional del Sistema Informático Integrado del MP, anunció que se encuentra disponible el Botón Antinarcótico en la página web institucional y en la aplicación MP Virtual, para que la ciudadanía pueda reportar de forma anónima o identificada posibles casos de narcoactividad, herramienta que robustece la colaboración interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico.

La participación del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), encabezado por la fiscal general de la República y jefa del MP, doctora María Consuelo Porras Argueta, permitió articular investigaciones, seguridad y judicialización en el combate a los mercados emergentes de estupefacientes en el país, destacó el secretario general Ángel Pineda.