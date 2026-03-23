Guatemala

El Ministerio Público y la Policía de Guatemala capturan a siete personas acusadas de secuestro en tres departamentos

Las fuerzas encargadas de la seguridad llevaron a cabo varios registros de manera simultánea tras meses de denuncias, identificando a supuestos miembros de una organización que amenazaba a empresarios y comerciantes para exigir rescates

Guardar
Agentes de la unidad antisecuestros
Agentes de la unidad antisecuestros de la PNC, en colaboración con el MP de Guatemala, escoltan a una de las siete personas arrestadas bajo sospecha de secuestro. (Redes PNCde Guatemala)

Siete personas fueron arrestadas el 23 de marzo en una serie de ocho allanamientos simultáneos en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango por su presunta vinculación con una organización dedicada al secuestro y la extorsión, en una operación encabezada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

Entre los detenidos figuran Anderson Eduardo Chete Rustrián (20 años), Josué Daniel Chete Rustrián (23), Luvia Aracely Marroquín Ruano (50), Cristian Gustavo Álvarez Marroquín (20), Mónica Azucena Rivera Paz (23), Juan Carlos Osorio Chacoj (40) y Miki Brandon Rivas Arriaga (40), quienes serán procesados por los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro, conforme a lo comunicado por el Ministerio Público.

El grupo desarticulado habría utilizado la modalidad denominada #OperativoSecuestrosGotaAGota. Esta metodología implica citar a profesionales y comerciantes en zonas de difícil acceso bajo falsas ofertas de servicios; una vez allí, los amenazaban con la supuesta presencia de francotiradores presuntamente y exigían el pago de rescates bajo amenaza de muerte.

También empleaban números telefónicos internacionales y solicitaban depósitos bancarios a cuentas proporcionadas durante el secuestro, según la Fiscalía contra Secuestros.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas entre enero y marzo de 2026 y logró identificar hasta diez posibles integrantes de la banda. Durante el operativo, se incautaron teléfonos celulares, boletas y tabletas, elementos que servirán como pruebas para los procesos judiciales, detalló el Ministerio Público.

Agentes de la unidad antisecuestros
Agentes de la unidad antisecuestros de la PNC, en colaboración con el MP de Guatemala, escoltan a una de las siete personas arrestadas bajo sospecha de secuestro. (Redes PNCde Guatemala)

Posibles nuevas detenciones en el marco de la investigación

De acuerdo con las autoridades, existe la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones relacionadas con secuestros y extorsiones dirigidas a comerciantes y empresarios en los tres departamentos, ya que continúan las verificaciones tras las denuncias recurrentes de esta modalidad delictiva.

En allanamientos anteriores

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres personas durante allanamientos simultáneos en Mixco, San Pedro Ayampuc y zona 18 de la Ciudad de Guatemala, como parte de un operativo contra una red de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, informó la División de Información Policial (DIP) y la Fiscalía Transnacional este jueves.

Entre las consecuencias del operativo, la PNC indicó que la investigación enfrenta ahora un volumen reforzado de evidencia: en total, se decomisaron 15vehículos, 8motocicletas, 20.417quetzales, 10teléfonos móviles y un número significativo de documentos y registros contables, hallados en diferentes puntos de los allanamientos.

En Ciudad San Cristóbal, las autoridades detuvieron a Huvert N, ciudadano de origen colombiano de 32años, y a Giovanni N, de 39, quienes deberán responder ante la justicia por asociación ilícita y lavado de dinero, de acuerdo con la información policial. En el municipio de San Pedro Ayampuc, la acción permitió la captura de Josué N, de 26años, también bajo el cargo de lavado de dinero; en ese lugar fueron incautadas dos motocicletas, una computadora portátil y un celular.

Lazona18 marcó otra etapa del operativo, donde las autoridades confiscaron diversos indicios vinculados con la estructura investigada. La PNC destacó: “amenazan a sus clientes cuando se retrasan en los pagos” al referirse a los métodos empleados por estos prestamistas, quienes además aplican intereses elevados a sus víctimas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio PúblicoPNCdeGuatemalaMinisterio de Gobernación

Últimas Noticias

Decomisan cargamento de más de ₡500 millones en cigarrillos y perfumes de contrabando en la frontera sur de Costa Rica

Un furgón procedente de Panamá fue localizado abandonado en Corredores tras un operativo conjunto entre autoridades costarricenses y panameñas

Decomisan cargamento de más de

El gobierno celebra la expansión de Yazaki como motor de empleo y desarrollo industrial

La reciente inversión extranjera en la zona fronteriza con México ayudará a fortalecer el capital humano local, promover la capacitación técnica y consolidar a Guatemala como centro regional de manufactura avanzada

El gobierno celebra la expansión

El 7 % de las viviendas en Santo Domingo y el Distrito Nacional se clasifica como de bajo costo, según informe de República Dominicana

El informe de la Oficina Nacional de Estadística refleja que la mayoría de las opciones habitacionales en la región supera los tres millones de pesos, restringiendo el acceso para los sectores con menos ingresos

El 7 % de las viviendas

Panamá licitará este año entrada al mercado de un tercer operador de telefonía móvil celular

Solo dos empresas de telecomunicaciones, Tigo (Millicom Tigo Panamá S.A.) y Más Móvil (Cable & Wireless Panamá, CWP, subsidiaria de Liberty Latin America) ofrecen el servicio en el país

Panamá licitará este año entrada

10 datos clave para entender la reforma a la Constitución en El Salvador

Tres profesionales del derecho responden diferentes dudas sobre la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República que castiga con cadena perpetua los delitos de violación, homicidio y terrorismo en El Salvador.

10 datos clave para entender

TECNO

Trucos definitivos para prolongar la

Trucos definitivos para prolongar la batería de un celular Android cuando no hay un cargador cerca

Correos y tarjetas de crédito en manos de extraños: los riesgos de conectarse a una red WiFi pública

Adiós a las tareas domésticas: los robots humanoides que transformarán el hogar en un espacio libre de trabajo

Adiós a los virus de Magis TV: apps para ver películas que se pueden descargar en cualquier dispositivo

Google revela la radiografía del cibercrimen en 2026: crece el phishing por voz y el sector tech es el más atacado

ENTRETENIMIENTO

Alan Ritchson, estrella de “Reacher”,

Alan Ritchson, estrella de “Reacher”, es investigado por presunta agresión a un vecino en Tennessee

“Estoy muy feliz de ver que este papel pase a otras manos”, afirmó Daniel Radcliffe al despedirse de Harry Potter

Murió Valerie Perrine, actriz nominada al Oscar y estrella de “Superman”

Llega el tráiler oficial del live-action de ‘Moana’ y el primer vistazo a Dwayne “The Rock” Johnson como Maui

David Beckham celebró el éxito de su hijo Cruz tras un concierto en París

MUNDO

Navegar sin contaminar: así es

Navegar sin contaminar: así es el primer crucero del mundo impulsado por hidrógeno licuado

Las peores inundaciones en dos décadas golpean Hawái y fuerzan evacuaciones masivas

Guerra en Medio Oriente: el mensaje de Donald Trump impulsó el rebote de los mercados europeos

Dos buques petroleros de India lograron cruzar el estrecho de Ormuz en medio del bloqueo impuesto por el régimen iraní

Murió Jessi Pierce, la reconocida periodista de hockey sobre hielo, tras un incendio: fue hallada junto a sus hijos