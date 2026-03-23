El Ministerio Público y la Policía de Guatemala capturan a siete personas acusadas de secuestro en tres departamentos

Agentes de la unidad antisecuestros de la PNC, en colaboración con el MP de Guatemala, escoltan a una de las siete personas arrestadas bajo sospecha de secuestro. (Redes PNCde Guatemala)

Siete personas fueron arrestadas el 23 de marzo en una serie de ocho allanamientos simultáneos en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango por su presunta vinculación con una organización dedicada al secuestro y la extorsión, en una operación encabezada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

Entre los detenidos figuran Anderson Eduardo Chete Rustrián (20 años), Josué Daniel Chete Rustrián (23), Luvia Aracely Marroquín Ruano (50), Cristian Gustavo Álvarez Marroquín (20), Mónica Azucena Rivera Paz (23), Juan Carlos Osorio Chacoj (40) y Miki Brandon Rivas Arriaga (40), quienes serán procesados por los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro, conforme a lo comunicado por el Ministerio Público.

El grupo desarticulado habría utilizado la modalidad denominada #OperativoSecuestrosGotaAGota. Esta metodología implica citar a profesionales y comerciantes en zonas de difícil acceso bajo falsas ofertas de servicios; una vez allí, los amenazaban con la supuesta presencia de francotiradores presuntamente y exigían el pago de rescates bajo amenaza de muerte.

También empleaban números telefónicos internacionales y solicitaban depósitos bancarios a cuentas proporcionadas durante el secuestro, según la Fiscalía contra Secuestros.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas entre enero y marzo de 2026 y logró identificar hasta diez posibles integrantes de la banda. Durante el operativo, se incautaron teléfonos celulares, boletas y tabletas, elementos que servirán como pruebas para los procesos judiciales, detalló el Ministerio Público.

Agentes de la unidad antisecuestros de la PNC, en colaboración con el MP de Guatemala, escoltan a una de las siete personas arrestadas bajo sospecha de secuestro. (Redes PNCde Guatemala)

Posibles nuevas detenciones en el marco de la investigación

De acuerdo con las autoridades, existe la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones relacionadas con secuestros y extorsiones dirigidas a comerciantes y empresarios en los tres departamentos, ya que continúan las verificaciones tras las denuncias recurrentes de esta modalidad delictiva.

En allanamientos anteriores

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres personas durante allanamientos simultáneos en Mixco, San Pedro Ayampuc y zona 18 de la Ciudad de Guatemala, como parte de un operativo contra una red de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, informó la División de Información Policial (DIP) y la Fiscalía Transnacional este jueves.

Entre las consecuencias del operativo, la PNC indicó que la investigación enfrenta ahora un volumen reforzado de evidencia: en total, se decomisaron 15vehículos, 8motocicletas, 20.417quetzales, 10teléfonos móviles y un número significativo de documentos y registros contables, hallados en diferentes puntos de los allanamientos.

En Ciudad San Cristóbal, las autoridades detuvieron a Huvert N, ciudadano de origen colombiano de 32años, y a Giovanni N, de 39, quienes deberán responder ante la justicia por asociación ilícita y lavado de dinero, de acuerdo con la información policial. En el municipio de San Pedro Ayampuc, la acción permitió la captura de Josué N, de 26años, también bajo el cargo de lavado de dinero; en ese lugar fueron incautadas dos motocicletas, una computadora portátil y un celular.

Lazona18 marcó otra etapa del operativo, donde las autoridades confiscaron diversos indicios vinculados con la estructura investigada. La PNC destacó: “amenazan a sus clientes cuando se retrasan en los pagos” al referirse a los métodos empleados por estos prestamistas, quienes además aplican intereses elevados a sus víctimas.