Guatemala

Las autoridades de Guatemala decomisan fusiles y municiones en patrullaje fronterizo con México

Las autoridades localizaron catorce armas largas y cientos de municiones ocultas en sacos entre aldeas cercanas a la frontera con México, apoyados por personal militar y el Ministerio Público en acciones de aseguramiento y traslado de evidencias

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Seis fusiles de asalto y
Seis fusiles de asalto y un cargamento de material ilícito fueron asegurados por las autoridades durante un operativo policial nocturno en terreno rocoso.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala permitió la localización de 12 fusiles ocultos en dos costales en la ruta entre las aldeas La Montañita y Las Margaritas, en el municipio de Ayutla, San Marcos. La acción, parte de los patrullajes para el plan de Seguridad Fronteriza, incluyó el decomiso de un fusil Beretta, seis AK-47, tres AR-15, una M16, un rifle calibre .223, así como siete cargadores —incluido uno tipo caracol— y 275 municiones de distintos calibres, de acuerdo con reportes oficiales.

Las fuerzas de seguridad desplegaron vigilancia perimetral mientras miembros del Ministerio Público procedían al embalaje y traslado de las armas a la DIGECAM en la ciudad de Guatemala. El personal militar brindó protección adicional durante el trayecto hacia la Fiscalía, responsable de procesar la evidencia recolectada.

En acciones previas, la Brigada de Operaciones para Montaña reportó la incautación de armamento en la aldea San José La Montañita, ubicada próxima al límite internacional con México (Estado de Chiapas), destacando cinco fusiles AK con cinco tolvas y un cargador tipo caracol, cuatro fusiles AR-15, un fusil M-16A2, un modelo Colt, una carabina con dos tolvas y motocicletas utilizadas para el traslado del arsenal, además de 294 cartuchos 7.62 mm y 59 cartuchos 9 mm.

Las autoridades continúan investigando la procedencia del armamento decomisado y han iniciado un rastreo en el área montañosa en busca delos responsables. Según el informe oficial, estos operativos consolidan el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra actividades ilícitas y el refuerzo de la vigilancia en la región fronteriza de San Marcos.

Un soldado con uniforme camuflado
Un soldado con uniforme camuflado y equipo táctico apunta hacia un saco rojo lleno de armas de fuego, aparentemente incautadas durante un operativo nocturno en un área rocosa.

El operativo Cinturón de Fuego y su efecto en las fronteras

La operación Cinturón de Fuego, una estrategia integral de seguridad implementada por el Ejército de Guatemala desde enero de 2024 y reforzada en 2025, constituye la respuesta directa del presidente Bernardo Arévalo ante el aumento de la violencia en la región de Chiapas, México. Esta iniciativa, se articula como un despliegue militar masivo centrado en los 650 km de frontera occidental con México, con el objetivo de frenar el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, y de proteger a la población guatemalteca de las incursiones del crimen organizado transnacional, de acuerdo con información oficial de las agencias de gobierno.

El operativo despliega comandos de las tres fuerzas (tierra, aire y mar), con especial protagonismo del Comando de Montaña y los Kaibiles, unidad de fuerzas especiales reconocida por su entrenamiento en combate. La cobertura se focaliza en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, donde la frontera es particularmente vulnerable por su proximidad a rutas del narcotráfico y zonas de paso migratorio.

La Brigada de Operaciones para Montaña en San Marcos y la Quinta Brigada de Infantería en Huehuetenango han recibido refuerzos significativos. A este despliegue terrestre se suma la vigilancia aérea de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que realiza vuelos de reconocimiento y utiliza drones para monitorear los movimientos sospechosos y reducir al mínimo los tiempos de respuesta ante incidentes. La integración de tecnología aérea ha permitido una mayor cobertura y precisión en la vigilancia de la frontera.

La operación “Cinturón de Fuego” se concibe como parte de un plan nacional de seguridad, ejecutado en colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC) y bajo directriz presidencial. El presidente Bernardo Arévalo instruyó este refuerzo desde el comienzo de su gestión, en una coyuntura marcada por la violencia proveniente del lado mexicano y los riesgos derivados de la presencia de grupos delictivos internacionales.

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