El Día Nacional de la no Violencia contra la Niñez visibiliza cifras de maltrato y violencia sexual en Guatemala

Foto de archivo ilustrativa

A treinta y seis años de la trágica muerte de Nahamán Carmona López en 1990, cada 13 de marzo Guatemala conmemora el Día Nacional de la No Violencia Contra la Niñez, una jornada que expone la urgencia de enfrentar las alarmantes cifras de maltrato infantil y violencia sexual que persisten en el país. El reciente informe de El Refugio de la Niñez, emitido el 13 de marzo de 2026, exige fortalecer el sistema de protección como desafío central para la sociedad y el Estado guatemalteco.

Durante 2025, 18.524 denuncias por delitos contra niñas, niños y adolescentes fueron formalizadas, según datos citados por El Refugio de la Niñez. Entre estos delitos prevalecen el maltrato infantil y la violencia sexual. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en ese mismo año se practicaron 6.107 exámenes médicos por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, con un impacto desproporcionado sobre las niñas: 5.467 de esos reconocimientos correspondieron a niñas, mientras que 640a niños. Este dato revela la marcada vulnerabilidad de la infancia femenina frente a la violencia sexual.

Fotografía de archivo EFE/Ulises Rodríguez/Archivo

El comunicado institucional, de El Refugio de la Niñez, subraya que por cada caso que se denuncia al menos otros cinco quedan sin reportarse, lo que indica la existencia de un subregistro que oculta el verdadero alcance de la violencia en muchos hogares y comunidades guatemaltecas. La profundidad de este fenómeno se refleja también en el número de muertes violentas: durante 2025, 298 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por causas violentas. Uno de los casos mencionados es el de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, ocurrido el 25 de diciembre de2025 en la aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez.

Para abordar esta crisis, El R efugio de la Niñez instó al Congreso de la República a retomar y avanzar en la discusión de la Iniciativa de Ley 5285, dedicada a la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. La iniciativa, informaron en su comunicado, es considerada esencial para coordinar una respuesta estatal efectiva y garantizar la protección de los derechos de la niñez.

Durante 2025, la organización El Refugio de la Niñez brindó atención, acompañamiento y servicios de protección a 39.211personas, incluyendo niñas, niños, adolescentes y sus familias, contribuyendo así a la restitución de derechos y la posibilidad de reiniciar proyectos de vida.

En Guatemala, la protección de la niñez continúa siendo entendida como una responsabilidad colectiva que involucra no solo al Estado, sino también a instituciones públicas, comunidades y a cada integrante de la sociedad.

Las adolescentes de 13 a 15 años lideran casos de desaparición en Guatemala

El Sistema de Alerta Alba-Keneth identificó que el grupo más vulnerable ante la desaparición en Guatemala son adolescentes mujeres de 13 a 15 años, según datos difundidos por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y su procuraduría de la Niñez y la Adolescencia.

El número más alto de activaciones se reportó durante enero, con 574 alertas, mientras en febrero se registró un descenso, aunque con cifras aún relevantes, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

La Unidad Operativa del sistema alertó sobre un incremento de reportes durante las vacaciones escolares o descansos prolongados, instando a responsables legales a reforzar la supervisión de los menores en esos periodos. Las autoridades solicitaron especial vigilancia sobre la niñez en espacios públicos, evitando que los menores pierdan contacto visual con adultos responsables y explicando cómo actuar en caso de separación.

En el nivel departamental, los mayores registros corresponden a Guatemala, que solo en febrero concentró 318alertas, seguido de Escuintla y San Marcos. La PGN también enfatizó la necesidad de crear ambientes de confianza en casa, mantener comunicación abierta y conocer el círculo social de los adolescentes. Señaló además la importancia de supervisar el uso de redes sociales y plataformas digitales, donde pueden surgir situaciones de riesgo, a fin de prevenir nuevos casos.