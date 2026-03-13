La Policía Nacional Civil de Guatemala recaptura al octavo pandillero prófugo del penal Fraijanes II en un enfrentamiento la mañana de este viernes

José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, uno de los 20 integrantes de pandillas fugados del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II el 12 de octubre de 2025. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo este sábado en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, a José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, uno de los 20 integrantes de pandillas fugados del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II el 12 de octubre de 2025, según información oficial. Durante el operativo resultaron heridos varios agentes, y el arrestado fue lesionado en el enfrentamiento armado que permitió su captura.

La acción policial, coordinada por la división DIPANDA y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público, se realizó mediante dos allanamientos en respuesta a datos de inteligencia que indicaban que Sinay Ortiz recibía protección de la clica Solo Para Locos del Barrio 18,presente en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala, según fuentes oficiales.

Con esta recaptura, se eleva a 8 el número de prófugos localizados tras la fuga del penal, mientras que uno de los evadidos ha fallecido. Las autoridades guatemaltecas indicaron que el dispositivo de búsqueda sigue en marcha.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, destacó en sus redes sociales la recaptura de José Sinay, conocido como “Inquieto”, quien se encontraba prófugo de Fraijanes II. En la operación, dos agentes de la PNC resultaron heridos, conforme a la información publicada por el mandatario.

En su mensaje, Arévalo subrayó que las fuerzas policiales están localizando a quienes intentan evadir la justicia: “Se equivocan si creen que pueden seguir actuando al margen de la ley y escondiéndose. Los estamos encontrando y tendrán que responder", expresó el presidente.

La publicación incluyó un respaldo explícito al ministro Villeda, al que dirigió un mensaje de apoyo tras la recuperación de Sinay por parte de la PNC.

a José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, uno de los 20 integrantes de pandillas fugados del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II el 12 de octubre de 2025, (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Desde la fuga, entre los evadidos han sido localizados: entre ellos, destacan Byron Eduardo Fajardo Revolorio (“El Black Demon”), capturado el 13 de octubre; Melcin de León (“Little Strong”) y Marlon Sincuir (“El Espectro”), aprehendidos el 18 de octubre; Nicolás Xantes (“El Brown”), el 21 de octubre; Ever Sinay (“Cartoon”), el 20 de noviembre; Milton Noel Navarro García, en Morales, Izabal, el 23 de diciembre. Un caso particular es el de Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, quien fue hallado muerto en la aldea El Jocotillo, Villa Canales. Las primeras pesquisas indican que presentaba varios impactos de bala, y las autoridades investigan las circunstancias de su muerte. González Ortega era señalado como líder de la clica Hollywood Gángsters.

Autoridades mantienen vigente recompensa por información sobre prófugos

El gobierno mantiene vigente una recompensa de Q.150 mil por información que conduzca a la recaptura de cada uno de los trece prófugos de los 20 que escaparon de la cárcel Fraijanes II, en octubre de 2025. La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene activa la investigación y solicita a la población que reporte cualquier dato relevante de forma confidencial a los números 110 o 1561.

Según el vocero Jorge Aguilar de la Policía Nacional Civil (PNC), para ampliar las posibilidades de recaptura, la PNC ha establecido coordinación con fuerzas policiales de México, El Salvador, Honduras y Belice. Las pesquisas continúan con el fin de localizar y aprehender a los implicados en la evasión, priorizando la prevención del delito, la pesquisa y el combate a las estructuras criminales, aseguró Aguilar.

La fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II, en Guatemala, ha desencadenado una operación de búsqueda que aún mantiene en vilo a las autoridades, después de cinco meses de la evasión.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala recapturan a José Carmelo Sinay Ortiz, el octavo evadido de Fraijanes, como se indica en este cartel actualizado del Ministerio de Gobernación. (Ministerio de Gobernación)

Los líderes vinculados al Barrio 18 figuran entre los fugados de Fraijanes II

Cinco integrantes de estructuras del Barrio 18 permanecen prófugos tras ser identificados por diversos delitos, incluidos asesinato, evasión y extorsión. Entre ellos figura Edwin René Ramírez Iboy, de 41 años, conocido como “Chucho” o “Crosty”, miembro de la clica Master Dance Rap. Ramírez Iboy habría confesado, junto a otro pandillero, la muerte de Armando Lorenzana Gómez (“Arjona”) y de otras personas, quienes habrían actuado sin la autorización de los líderes de la pandilla.

Las autoridades también buscan a Rudy Augusto Ortiz Morales, de 44 años, alias “Smoking”, identificado como uno de los cabecillas de la denominada rueda del Barrio 18 y acusado de asesinato, tentativa de asesinato y evasión. Se le atribuye la coordinación de atentados contra policías, custodios penitenciarios y fiscales del Ministerio Público.

Otro de los fugitivos es Kevin Amilear Ramos Aguilar, de 39 años, alias “Travieso”, miembro de la clica Crazy Gangster, señalado por orquestar extorsiones desde prisión en la zona 16, Villa Nueva, Quetzaltenango y Totonicapán.

En la lista de prófugos se encuentra Fernando Muñoz Sinar, de 43 años, apodado “Happy”, de la clica Solo Para Locos, sobre quien pesan cargos de asesinato, asociación ilícita y evasión.

Finalmente, sigue sin ser ubicado por la justicia Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, de 37 años, alias “Snyper”, implicado en el caso “Adolescentes en peligro” y acusado de trata de personas, reclutamiento de menores, asesinato y asociación ilícita.