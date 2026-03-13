Guatemala

La fiscalía de Guatemala coordina 34 allanamientos en municipios del área metropolitana

Las acciones encabezadas por autoridades judiciales y policiales se enfocan en objetivos vinculados con hechos violentos recientes, con el propósito de recaudar indicios relevantes para procesos penales en curso y reforzar la labor investigativa

Guardar
La Fiscalía de Delitos contra
La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó 34 allanamientos en municipios clave del área metropolitana de Guatemala. (Cortesía: Ministerio Público de Guatemala)

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó este jueves 34 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles de Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, con el apoyo del fiscal regional metropolitano y de la Policía Nacional Civil (PNC). Según reportó la fiscalía, el operativo busca recolectar pruebas en el marco de investigaciones abiertas por hechos de violencia en la región.

Durante las primeras horas de los procedimientos, las autoridades informaron sobre la incautación de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y estupefacientes. Estas diligencias forman parte de una estrategia para debilitar estructuras criminales asociadas a delitos contra la vida.

Las acciones se concentran en inmuebles ubicados en Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, municipios del departamento de Guatemala identificados como áreas de interés para las investigaciones de la fiscalía. Entre los objetos asegurados destacan diversas armas largas y cortas, cartuchos de distintos calibres, sumas de dinero no especificadas y paquetes de droga. Las autoridades no han precisado si hay personas detenidas en el transcurso de los operativos.

El Ministerio Público informó que los allanamientos siguen en marcha y que los hallazgos preliminares se irán actualizando a medida que avance la recolección de evidencia. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las investigaciones que motivaron las diligencias ni sobre las organizaciones criminales presuntamente implicadas.

con la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, el despliegue policial y fiscal responde a la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado ante los delitos graves registrados en el área metropolitana de Guatemala. Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán durante las próximas horas

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Fiscalía de Delitos contra la VidaGuatemalaCrimen OrganizadoDrogas

Últimas Noticias

Capturan a tercer sospechoso por asesinato de estudiante de Medicina Valeria Alvarado

Rodríguez Ortega, de 26 años, tenía órdenes de captura por secuestro agravado, asociación para delinquir, robo con violencia, privación ilegal de la libertad y violación, en perjuicio de cinco testigos protegidos, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses

Capturan a tercer sospechoso por

Consultas por enfermedades renales se disparan en Costa Rica y marcan el nivel más alto en años

La Caja Costarricense de Seguro Social registró más de 171,000 atenciones en 2025, la cifra más alta del periodo analizado

Consultas por enfermedades renales se

“Si me mata, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte”, la poderosa frase de activista dominicana

A un siglo del nacimiento de Minerva Mirabal, símbolo mundial de la lucha de las mujeres, una muestra fotográfica exhibe las esculturas de la abogada en la Casa Museo Hermanas Mirabal en Salcedo

“Si me mata, yo sacaré

DEA reabre oficinas en República Dominicana

El inicio de operaciones tiene como objetivo fortalecer la colaboración bilateral en la lucha contra delitos vinculados a drogas e irregularidades, tras la revisión interna de procesos y programas sensibles

DEA reabre oficinas en República

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

La figura del sacerdote jesuita, asesinado en 1977, es recordada este 12 de marzo por la comunidad católica, quienes destacan su incidencia en la historia reciente y los movimientos sociales.

El Salvador conmemora 49 años

TECNO

Cómo optimizar tu Smart TV

Cómo optimizar tu Smart TV para disfrutar escenas oscuras en series y películas

Google Maps estrena Ask Maps, la función que responde dudas sobre rutas y lugares en lenguaje natural

El uso de la IA está cambiando la forma de expresarnos: esto descubrieron los expertos

La inteligencia artificial amenaza con despidos masivos en empleos de oficina

La voz de Mega Man no será parte del nuevo juego: rechazó a Capcom por temor a la IA

ENTRETENIMIENTO

El nacimiento de Ozzy Matilda

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”

El universo de ‘Padre de familia’ se expande con una serie centrada en Stewie

La película sobre Michael Jackson habría provocado una supuesta pelea familiar tras proyección privada

‘Volver al futuro II’: Darlene Vogel recuerda el accidente que dejó gravemente herida a su doble de riesgo

MUNDO

Trump afirmó que la guerra

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo

Más de un millón de autos ilegales circulan en Francia por un fraude en la matriculación tras la digitalización del sistema

Haití inscribió 280 partidos políticos para las primeras elecciones generales en una década

El Desierto de Lut: un laboratorio natural que desafía a la ciencia y fascina a exploradores de todo el mundo