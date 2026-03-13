La fiscalía de Guatemala coordina 34 allanamientos en municipios del área metropolitana

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó 34 allanamientos en municipios clave del área metropolitana de Guatemala. (Cortesía: Ministerio Público de Guatemala)

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó este jueves 34 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles de Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, con el apoyo del fiscal regional metropolitano y de la Policía Nacional Civil (PNC). Según reportó la fiscalía, el operativo busca recolectar pruebas en el marco de investigaciones abiertas por hechos de violencia en la región.

Durante las primeras horas de los procedimientos, las autoridades informaron sobre la incautación de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y estupefacientes. Estas diligencias forman parte de una estrategia para debilitar estructuras criminales asociadas a delitos contra la vida.

Las acciones se concentran en inmuebles ubicados en Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, municipios del departamento de Guatemala identificados como áreas de interés para las investigaciones de la fiscalía. Entre los objetos asegurados destacan diversas armas largas y cortas, cartuchos de distintos calibres, sumas de dinero no especificadas y paquetes de droga. Las autoridades no han precisado si hay personas detenidas en el transcurso de los operativos.

El Ministerio Público informó que los allanamientos siguen en marcha y que los hallazgos preliminares se irán actualizando a medida que avance la recolección de evidencia. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las investigaciones que motivaron las diligencias ni sobre las organizaciones criminales presuntamente implicadas.

con la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, el despliegue policial y fiscal responde a la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado ante los delitos graves registrados en el área metropolitana de Guatemala. Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán durante las próximas horas

Información en desarrollo