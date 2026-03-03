Guatemala

Revés para Consuelo Porras: Fracasa su intento de integrar la Corte de Constitucionalidad guatemalteca

El resultado de la reciente votación impide a la fiscal general renovar su inmunidad, lo que la deja expuesta ante investigaciones y sanciones internacionales luego de un mandato marcado por el aislamiento institucional

Guardar
Consuelo Porras no obtuvo ningún
Consuelo Porras no obtuvo ningún voto en la elección para la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. (Cortesía: AFP)

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sufrió un golpe estratégico en su intento por asegurar su futuro político y judicial. Este martes logró obtener los votos necesarios para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC), el tribunal de mayor jerarquía en el país centroamericano, un cargo que le habría garantizado inmunidad frente a las múltiples investigaciones y sanciones internacionales que pesan en su contra.

Según reportes de la agencia AFP, Porras, cuyo mandato al frente del Ministerio Público (MP) finaliza en mayo, no recibió ni un solo voto en la elección realizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En su lugar, la CSJ optó por la reelección de Dina Ochoa y Claudia Paniagua como sus representantes ante el tribunal de fallos inapelables.

Este resultado deja a la fiscal en una posición vulnerable. Al no obtener un asiento en la CC, pierde la posibilidad de extender su fuero legal justo cuando su salida del MP parece inminente. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien tiene la facultad constitucional de elegir al próximo fiscal general, ha sido un crítico feroz de Porras, a quien señala de liderar el llamado “pacto de corruptos”.

El peso de las sanciones internacionales

La figura de Consuelo Porras, de 72 años, ha sido el centro de una tormenta diplomática. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea la han sancionado bajo acusaciones de ser un actor “corrupto y antidemocrático”. Estas medidas se intensificaron tras sus intentos judiciales por anular los resultados electorales que le dieron la victoria a Arévalo hace dos años.

Todo ello, además de las críticas por su gestión actual, la fiscal enfrenta sombras del pasado. Expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la han vinculado con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas durante el conflicto armado interno en la década de 1980, señalamientos que ella rechaza tajantemente, calificándolos como parte de una “persecución política”.

Las sanciones internacionales y las
Las sanciones internacionales y las acusaciones por corrupción y prácticas antidemocráticas aumentan el aislamiento institucional de Consuelo Porras. (Cortesía: Consuelo Porras)

Candidaturas bajo la lupa y tensiones diplomáticas

El proceso de renovación de las cortes en Guatemala no está exento de polémicas. Mientras el Congreso se prepara para elegir a otros miembros del tribunal constitucional, los nombres en la lista generan alarmas:

  • Roberto Molina Barreto: Busca la reelección a pesar de ser cuestionado por fallos que favorecieron a Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, líder de la pandilla Barrio 18.
  • Dina Ochoa: Vinculada estrechamente a los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
  • Claudia Paniagua: Al igual que Porras, figura en las listas de actores sancionados por Washington.

Ante los rumores de un supuesto respaldo estadounidense a la candidatura de Molina Barreto, el presidente Arévalo anunció que consultará directamente con el Departamento de Estado. Por su parte, el encargado de negocios de la embajada de EE. UU., John Barrett, fue enfático: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en estos procesos.

Arévalo pidió a los encargados de la votación que su decisión apunte a frenar la corrupción y el crimen organizado en el sistema de justicia, y que esté guiada por el compromiso con la ciudadanía y los valores democráticos. “El pueblo de Guatemala nos observa y la historia juzgará nuestras decisiones”, afirmó.

Encargado de negocios de EE.UU.,
Encargado de negocios de EE.UU., John Barrett, se pronuncia sobre las elecciones de segundo grado en Guatemala. (Cortesía: US Embassy Guatemala)

Un sistema de justicia en juego

Guatemala se encuentra en un punto de inflexión. No solo se definirá la integración de la Corte de Constitucionalidad, sino también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el nuevo jefe de la Contraloría.

Para el gobierno de Arévalo, estas elecciones representan la “oportunidad de desarticular la corrupción” que ha capturado el sistema judicial durante la última década. Para actores como Consuelo Porras, representan el fin de una era de control absoluto sobre la acción penal en el país centroamericano.

Temas Relacionados

Consuelo PorrasGuatemalaCorte de ConstitucionalidadMinisterio PúblicoCorrupción JudicialRenovación de Cortes

Últimas Noticias

La designación de Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala despierta presiones políticas

Las controversias en torno a candidaturas para la Corte de Constitucionalidad han generado un escenario de alta conflictividad, con pronunciamientos sobre supuestas negociaciones, intereses sectoriales y la expectativa ante el resultado de la votación

La designación de Roberto Molina

De YouTube al Paraíso: MrBeast transforma una isla panameña en el premio más inusual en Beast Games

¿Qué harías si ganaras una isla? Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, ha puesto a Panamá en el ojo del mundo tras transformar ‘Isla La Vivienda’ en el premio mayor de su competencia más ambiciosa

De YouTube al Paraíso: MrBeast

El Salvador incrementa en 4.5% la recaudación fiscal en enero de 2026, IVA y renta con alzas

La recaudación fiscal alcanzó USD 741.9 millones, destacándose un dinamismo en el impuesto al valor agregado y una mejora en el Impuesto sobre la Renta, según reportes de Hacienda

El Salvador incrementa en 4.5%

Seis grupos presentan ofertas para ampliar la matriz energética renovable en Panamá

Las ofertas corresponden a proyectos hidroeléctricos y eólicos nuevos que deberán cumplir cronogramas de construcción y entrada en operación bajo contratos de largo plazo.

Seis grupos presentan ofertas para

Cancillería pide a Cuba acceso consular para diez panameños detenidos en La Habana

Las autoridades cubanas indicaron que los implicados habrían reconocido los hechos y el expediente será remitido a la Fiscalía

Cancillería pide a Cuba acceso

TECNO

Cómo escoger hoy un híbrido:

Cómo escoger hoy un híbrido: todo lo que debes tener en cuenta sobre esta tecnología

Starlink Mobile: el plan de Elon Musk para conectar cientos de millones de celulares en 2026

Steam regala este juego de superviviencia para PC por tiempo limitado: cómo descargarlo

Adiós a los equipajes perdidos en el aeropuerto gracias a Google y esta aerolínea

Microsoft veta una palabra en su servidor de Discord y provoca revuelo entre usuarios de IA

ENTRETENIMIENTO

El espontáneo gesto de Selena

El espontáneo gesto de Selena Gomez con Benny Blanco que causó disgusto en los fans: “Es humillación por clics”

Así lucen hoy en día los hijos de Elton John y David Furnish: la familia se une en un histórico retrato

El emotivo mensaje póstumo de Eric Dane que acompañó el cumpleaños de su hija Billie

La primera película de ‘Game of Thrones’ ya está en desarrollo

El término “Swiftie” ingresó oficialmente al diccionario en inglés

MUNDO

El depuesto líder supremo de

El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad

Dan a conocer imágenes del funeral del colegio bombardeado en Irán

Estados Unidos fletará vuelos para ciudadanos varados en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania

Donald Trump dijo que la Marina de Estados Unidos escoltará a los petroleros que quieran cruzar el Estrecho de Ormuz

Teherán se vacía bajo las bombas: cuatro días de ataques convierten la capital iraní en una ciudad fantasma