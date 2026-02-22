Guatemala

La Unión Europea respalda el proceso de renovación institucional en Guatemala

La elección de nuevas autoridades en organismos fundamentales abre un periodo decisivo para la consolidación de la democracia y la confianza en las instituciones guatemaltecas ante el escrutinio internacional y el respaldo europeo

La Unión Europea respalda el proceso de renovación institucional en Guatemala para consolidar la democracia y fortalecer las instituciones clave. (Cortesía: EFE)

La Unión Europea (UE) expresó su respaldo a Guatemala en el proceso de renovación institucional que tendrá lugar este año, en el que se definirán autoridades de organismos clave como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Fiscalía General. El eurodiputado español José Cepeda, vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica (DCAM), declaró en entrevista con la agencia EFE que la UE observa con atención el desarrollo de estas elecciones, consideradas determinantes para consolidar la democracia en el país.

Según informó EFE, la visita oficial de tres días encabezada por Cepeda y un grupo de eurodiputados incluyó reuniones con el presidente Bernardo Arévalo de León, quien recibió el respaldo europeo para fortalecer la transición democrática y la independencia de las instituciones.

“Guatemala está cada vez más presente en el radar europeo”, indicó Cepeda tras su encuentro con el mandatario. El parlamentario subrayó que la estabilidad jurídica resulta fundamental para mantener los valores de derechos humanos y el multilateralismo que promueve el bloque comunitario.

De acuerdo con el reporte de EFE, el proceso de renovación institucional contempla también cargos en la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Universidad de San Carlos (USAC). Para la UE, la designación de nuevas autoridades en estas entidades representa un momento decisivo para el Estado de derecho, en un contexto donde la independencia judicial ha sido objeto de escrutinio internacional.

La delegación europea sostuvo encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, y de Gobernación, Marco Villeda, así como con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), líderes indígenas y representantes del sector privado agrupados en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). La agenda incluyó también reuniones con organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, donde los eurodiputados escucharon inquietudes sobre los desafíos de la pluralidad democrática.

La UE destaca la necesidad de fortalecer la independencia judicial en Guatemala para mantener el Estado de derecho y la estabilidad democrática. (Cortesía: EFE)

Durante las entrevistas, Cepeda enfatizó la importancia de que las personas elegidas sean “honestas y técnicamente muy cualificadas”, pues su integridad impactará en la confianza pública hacia el sistema.

“Es muy importante que las personas que se elijan ahora en segundo grado sean honestas y cualificadas, porque van a tener bajo su responsabilidad no solamente el próximo proceso electoral de 2027, en el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, sino las siguientes integraciones legislativas y presidenciales”, sostuvo el eurodiputado, según declaraciones recogidas por EFE.

El parlamentario insistió en la necesidad de una separación efectiva de poderes para enfrentar amenazas como el crimen organizado y fortalecer la seguridad jurídica. “Es imprescindible que el poder judicial sea limpio y no tenga ningún tipo de injerencia; solo así habrá confianza para la inversión extranjera y el desarrollo económico”, puntualizó Cepeda durante la misión oficial.

EFE detalló que la delegación consideró clave el diálogo entre los diferentes sectores sociales y productivos para garantizar un sistema judicial transparente que permita el progreso ciudadano. La estabilidad institucional, según los eurodiputados, se perfila como una condición indispensable para la prosperidad de Guatemala y su consolidación como referente democrático regional.

