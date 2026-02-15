Guatemala

La búsqueda de desaparecidos del conflicto armado en Guatemala persiste en 2026

El hallazgo de cementerios clandestinos y osamentas en varias regiones pone en evidencia la continuidad de las investigaciones sobre crímenes del pasado, mientras persisten críticas por la ausencia de acciones estatales integrales

Guardar
Ministerio Público investiga hallazgo vinculado
Ministerio Público investiga hallazgo vinculado al conflicto armado

La búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado interno en Guatemala persiste, a pesar de las décadas transcurridas desde el fin de la guerra. Mario Polanco, representante del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), advirtió que, incluso en 2026 y cerca de culminar la década, continúan surgiendo evidencias de delitos, vinculados al terrorismo de Estado y a los excesos cometidos por las fuerzas militares, en distintos puntos del país.

La localización de dos cementerios clandestinos este año subraya la magnitud y persistencia de la problemática en el país centroamericano. De acuerdo con Polanco, las recientes exhumaciones demuestran que Guatemala, en su totalidad, llegó a funcionar como un cementerio clandestino: “Todavía hay restos de muchas personas desaparecidas en estos cementerios clandestinos; toda Guatemala fue, en algún momento, un cementerio clandestino.” Estas fosas no solo se han detectado en departamentos más afectados durante el conflicto, donde predominan las comunidades indígenas, sino también en lugares considerados secundarios, como Chiquimula. El hallazgo reciente de dos osamentas en este departamento ha llamado la atención, ya que no se encontraba dentro de las zonas históricamente más golpeadas.

Ministerio Público investiga hallazgo vinculado
Ministerio Público investiga hallazgo vinculado al conflicto armado

En enero de 2026, la Fiscalía de Derechos Humanos—con apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitana y asistencia de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)—reportó la recuperación de 10 osamentas humanas en el departamento de Petén. Las autoridades atribuyeron estos restos al periodo del enfrentamiento armado, según los análisis preliminares. La localización ocurrió en el marco de exhumaciones iniciadas a finales de 2025, cuyo principal objetivo radica en esclarecer los crímenes cometidos y devolver los restos identificados a sus familiares.

Los especialistas de la FAFG aplicarán pruebas genéticas y estudios forenses avanzados para determinar la identidad de las víctimas y permitir la restitución digna de sus restos. La fiscalía confirmó que la búsqueda y exhumación proseguirán en Petén y otras regiones del país.

En febrero, la Agencia Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, recibió una denuncia sobre un nuevo hallazgo en la aldea Colmenas del municipio de Jocotán, en Chiquimula. Allí, los denunciantes observaron una estructura de piedra con un agujero, conteniendo ropa, zapatos y restos óseos posiblemente humanos, que según la denuncia podrían pertenecer a personas desaparecidas durante el conflicto armado. Ante estos indicios, solicitaron autorización judicial para realizar la correspondiente diligencia de exhumación, nuevamente en coordinación con la FAFG. El objetivo es cotejar los posibles restos humanos con la base de datos nacional de ADN del banco genético de víctimas.

Ministerio Público investiga hallazgo vinculado
Ministerio Público investiga hallazgo vinculado al conflicto armado

Según Polanco, el avance de estas búsquedas y exhumaciones no puede atribuirse al Estado, sino principalmente a organizaciones y la FAFG, que han mantenido la labor de recuperación y análisis. A su juicio, “El Estado sigue poco interesado; estas acciones generan cierto alivio a las familias, pues ayudan a cerrar algunas heridas al dar certeza sobre el paradero de los restos de sus seres queridos, aunque no representa una satisfacción total.” Añadió que la sociedad guatemalteca continúa presenciando “la revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas”, ya que los desaparecidos siguen siendo presentados bajo sospecha o acusados de ser guerrilleros.

Polanco lamentó la falta de respuestas institucionales: “Se pensaba que el gobierno de Bernardo Arévalo iba a actuar, pero no ha hecho nada por las víctimas.” Señaló la prioridad otorgada por el Ejecutivo a ceremonias y eventos militares, relegando la atención a las familias, así como la ausencia de soluciones amistosas, incluso en los casos que recaen bajo responsabilidad estatal. Finalmente, criticó la inacción de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, que, según sus declaraciones, “no se atreve a hacer nada porque Bernardo no se lo permite”.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio PúblicoFundación de Antropología ForenseConflicto interno en GuatemalaComisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos

Últimas Noticias

¿Cómo impacta la actualización de programas universitarios en el futuro económico y social de El Salvador?

La casa de estudios trabaja en adecuar sus programas y fomentar la producción científica en respuesta a la limitada inversión educativa, reconociendo la importancia de la investigación para el desarrollo económico y social del país

¿Cómo impacta la actualización de

La inflación en República Dominicana sube un 0,4 % en enero de 2026 impulsada por el alza en alimentos

El Banco Central de la República Dominicana reportó un aumento mensual del índice de precios al consumidor, atribuido principalmente al encarecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas, e incidiendo en la variación interanual de 4,98 %

La inflación en República Dominicana

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció nuevo viaje a Washington para buscar cooperación bilateral

Nasry Asfura sostendrá una reunión oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el fin de renegociar los aranceles que gravan entre el 10% y el 25% los productos hondureños en el mercado estadounidense

El presidente de Honduras, Nasry

Hombres siguen a la cabeza de las carreras STEAM en Costa Rica: participación de las mujeres es 19% menor

Organizaciones internacionales aseguran que involucrar a mas femeninas en ciencia y tecnología aumenta la competitividad del país

Hombres siguen a la cabeza

Guatemala se consolida como el principal destino para los medicamentos salvadoreños en 2025

El comercio exterior farmacéutico de El Salvador en 2025 evidenció una integración regional relevante, con Guatemala como mayor comprador y México encabezando la lista de países proveedores para el mercado nacional

Guatemala se consolida como el

TECNO

Revive la Nintendo Wii: todo

Revive la Nintendo Wii: todo lo que necesitas saber sobre el lanzamiento de Metal Canary

Activar la función de los siete toques en Android hace que tu celular habilite opciones ocultas y se potencie

De dónde viene la palabra ‘Therian’: el fenómeno viral que está dando de qué hablar en redes sociales

¿Te hackearon WhatsApp? Así puedes saberlo y recuperar tu cuenta

Con este truco tu celular Android siempre será el primero en actualizarse y reducir los riesgos de estafa

ENTRETENIMIENTO

El error en “El Caballero

El error en “El Caballero de los Siete Reinos” que no pasó desapercibido y fue admitido por su creador

Cynthia Erivo cuestionó la percepción pública sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”

Stellan Skarsgård reveló el secreto detrás del humor de Robin Williams: “Ser gracioso para sobrevivir”

Las celebridades que eligieron eventos deportivos para oficializar sus nuevas parejas

Harper Beckham envió mensaje de amor a sus hermanos en plena controversia familiar: “Los quiero tanto”

MUNDO

El discurso completo de Marco

El discurso completo de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Netanyahu expuso las condiciones de Israel para respaldar un eventual acuerdo nuclear entre EEUU e Irán

Netanyahu anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en el sur de Israel

El papa León XIV pidió que el Año Nuevo Lunar sirva para construir “paz y prosperidad para todos los pueblos”

EEUU incautó en el Océano Índico el buque petrolero Veronica III que formaba parte de la flota fantasma iraní