Guatemala

La alianza económica entre Guatemala y Arizona impulsa el desarrollo del sector de semiconductores

La cooperación estratégica reconocida por ambas regiones fortalece la integración de Guatemala en la cadena global de valor de los semiconductores, promoviendo la atracción de inversión extranjera y la especialización del talento local

Guardar
El programa “La Ruta del
El programa “La Ruta del Chip”, liderado por el Ministerio de Economía de Guatemala y ProGuatemala, se ha convertido en el eje para atraer inversión extranjera y formar talento especializado. REUTERS/Florence Lo/Ilustración

La reciente intensificación de la alianza entre Guatemala y Arizona marca un punto de inflexión en el rumbo económico y tecnológico de la región.

Con la firma de una proclama legislativa que reconoce la cooperación estratégica en el sector de semiconductores, ambos territorios consolidan su apuesta por la innovación y la diversificación productiva.

El programa “La Ruta del Chip”, liderado por el Ministerio de Economía de Guatemala y ProGuatemala, se ha convertido en el eje para atraer inversión extranjera y formar talento especializado.

Esta estrategia no solo busca la integración de Guatemala a la cadena global de valor de los semiconductores, sino que también proyecta el país como destino competitivo en electrónica avanzada, logística y energías renovables.

Con la firma de una
Con la firma de una proclama legislativa que reconoce la cooperación estratégica en el sector de semiconductores, ambos territorios consolidan su apuesta por la innovación y la diversificación productiva.(Foto cortesía)

La colaboración con Arizona, considerado uno de los polos emergentes en tecnología dentro de Estados Unidos, abre puertas a intercambios académicos y transferencia de conocimientos.

La vinculación con actores internacionales, incluidos referentes como Taiwán y Singapur, potencia el alcance de la iniciativa guatemalteca.

Los beneficios económicos prometen ser significativos. El Ministerio de Economía resalta que la llegada de inversión en sectores de alto valor añadido permitirá acceder a mercados internacionales, incrementar exportaciones tecnológicas y crear empleos de mayor especialización.

Según la viceministra de Inversión y Competencia, Valeria Prado, la visión compartida con Arizona “puede convertir a Guatemala en un destino atractivo para la inversión extranjera”.

En el terreno práctico, Guatemala ya ha avanzado en capacitaciones técnicas y talleres especializados, con la participación de ingenieros nacionales y representantes del sector público y privado.

Estas acciones consolidan alianzas estratégicas y preparan al país para integrarse en etapas clave como el ensamblaje, pruebas y comercialización de componentes electrónicos.

La colaboración con Arizona, considerado
La colaboración con Arizona, considerado uno de los polos emergentes en tecnología dentro de Estados Unidos, abre puertas a intercambios académicos y transferencia de conocimientos.

El impacto económico directo de esta integración podría observarse en el fortalecimiento de la base industrial y el impulso al crecimiento del PIB. El desarrollo de infraestructura y la creación de políticas públicas orientadas a la competitividad global acompañan este proceso, sentando las bases para una economía más resiliente.

La ruta del chip, clave para atraer inversión extranjera

La apuesta de Guatemala por integrarse a la industria global de semiconductores se materializó durante 2025 con la puesta en marcha de la “Ruta del Chip”, una iniciativa estratégica enfocada en atraer inversiones extranjeras, fomentar empleo especializado y promover el desarrollo tecnológico nacional.

Este proyecto refleja la ambición gubernamental de posicionar al país como un actor competitivo en el sector electrónico, abriendo posibilidades para transformar tanto la economía como el ecosistema laboral guatemalteco de cara al futuro, según informó lahora.gt.

La colaboración internacional constituye un pilar central del programa. En agosto de 2025, autoridades, empresarios, académicos y estudiantes participaron en el taller “La Ruta del Chip”, organizado por el Ministerio de Economía.

Allí se sentaron las bases para la planificación que permitirá a Guatemala integrarse a la cadena global de valor de los semiconductores, según el reporte de las redes sociales de la presidencia de Guatemala.

La hoja de ruta implica
La hoja de ruta implica retos de envergadura. Entre los principales desafíos se encuentran la necesidad de crear infraestructura moderna, formar más talento especializado y consolidar políticas públicas que favorezcan un entorno atractivo para la inversión.(Imagen ilustrativa Infobae).

La iniciativa también proyecta consecuencias relevantes en el ámbito económico y laboral. Aunque el gobierno aún no difundió cifras exactas sobre el volumen de empleos que la “Ruta del Chip” podría generar, la experiencia internacional indica un potencial para transformar la matriz laboral del país, según detalla lahora.gt.

No obstante, el mismo medio advierte que la hoja de ruta implica retos de envergadura. Entre los principales desafíos se encuentran la necesidad de crear infraestructura moderna, formar más talento especializado y consolidar políticas públicas que favorezcan un entorno atractivo para la inversión.

Sumado al esfuerzo estatal, la colaboración entre el sector privado y las universidades será determinante para lograr el salto tecnológico que demanda la industria de semiconductores.

Temas Relacionados

La Ruta del ChipGuatemalaMinisterio de EconomíaProGuatemalaSemiconductoresInversión Extranjera

Últimas Noticias

La estudiante hondureña Lucía López no regresará a EE.UU por orden judicial

El caso de una joven universitaria hondureña ha desatado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades migratorias, luego de que fuera enviada a su país en contradicción con una instrucción de un tribunal federal

La estudiante hondureña Lucía López

El presidente Abinader concluye visita oficial en Emiratos Árabes Unidos

La gira del mandatario dominicano finalizó tras reuniones sobre cooperación e inversión, encuentros con líderes regionales y acercamientos con empresas logísticas, acciones que buscan fortalecer los lazos internacionales y propiciar oportunidades de desarrollo para el país caribeño

El presidente Abinader concluye visita

Así será el espectacular Parque del Aguacate que pondrá a República Dominica en el mapa del agroturismo

La construcción del espacio temático aspira a integrar a productores, técnicos y funcionarios en una plataforma que promueva la sostenibilidad, la economía comunitaria y la identidad agrícola nacional con proyección internacional

Así será el espectacular Parque

“Compartimos los mismos valores”: Trump elogia a Nasry Asfura tras reunión en Mar-a-Lago

Donald Trump calificó como “un gran honor” la reunión que mantuvo con el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en Mar-a-Lago, donde ambos abordaron temas clave como la cooperación en seguridad, el comercio bilateral y la inversión.

“Compartimos los mismos valores”: Trump

Shakira inauguró su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

La artista estrenó su residencia permitiendo que admiradores seleccionados compartan un momento exclusivo junto al escenario

Shakira inauguró su residencia en

TECNO

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este día

¿El fin del software? Por qué ya no necesitarás aprender a usar programas sino a darle órdenes a la IA

Lo mejor de YouTube Argentina: lista de los videos del momento

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Ranking de YouTube en Chile: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

ENTRETENIMIENTO

5 películas donde la música

5 películas donde la música se convirtió en la protagonista absoluta

Janet Jackson y Justin Timberlake: el medio tiempo del Super Bowl que cambió para siempre la TV

Shakira inauguró su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Nick Nolte cumple 85 años: “No entiendo la jubilación, no sé qué haría conmigo mismo”

Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar

MUNDO

Detuvieron a dos ciudadanos rusos

Detuvieron a dos ciudadanos rusos sospechosos del ataque contra un funcionario de inteligencia militar de Putin

El régimen de Irán minimizó el despliegue militar de EEUU en Medio Oriente: “No nos intimida; estamos listos para la guerra”

Meloni dijo que los responsables de las violentas protestas contra los JJOO de Invierno actuaron “como enemigos de Italia”

Un informe de la inteligencia de Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde 2022

El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas