Delegación del FMI revisará la política fiscal y financiera de Guatemala

El FMI evalúa los principales parámetros de la política fiscal y macroeconómica de Guatemala para recomendar mejoras que potencien el crecimiento.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) prepara su arribo a Guatemala entre el 23 y el 27 de febrero, con el propósito principal de examinar los indicadores macroeconómicos del país al cierre de 2025 y actualizar las proyecciones para 2026. El encuentro antecede a la revisión formal del Artículo IV del FMI, prevista para finales de mayo y comienzos de junio, cuando el organismo internacional hará públicos sus resultados y recomendaciones, según una comunicación oficial recogida por Prensa Libre.

La delegación del FMI, procedente de Washington D. C., estará dirigida por Alexander Culiuc, jefe de misión, quien sostendrá encuentros con representantes del gobierno, actores del sector privado, miembros del Congreso, así como especialistas de centros de investigación económica. El objetivo de la visita preparatoria es recabar una imagen general de la economía guatemalteca antes del proceso de evaluación anual.

En la revisión del Artículo IV, el organismo multilateral se enfocará en la salud de los principales parámetros de la política macroeconómica y fiscal de Guatemala, además del análisis del sistema financiero nacional. Esta práctica anual tiene como resultado la emisión de observaciones y un conjunto preciso de recomendaciones que buscan apuntalar la estabilidad y el crecimiento económico del país.

El Fondo Monetario analiza las economías de sus socios cada año.

De acuerdo con Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), la delegación recibirá un informe detallado sobre los principales indicadores económicos al cierre de 2025 y las previsiones para 2026.

González Ricci comunicó a Prensa Libre que, como parte del análisis, se destacará el crecimiento de la actividad económica, que alcanzó un 4.1 % en 2025 y que se mantiene como pronóstico para este año, junto con datos sobre inflación, comercio exterior, remesas familiares y la evolución del crédito bancario dirigido al sector privado.

El informe también abarcará la posición de las reservas monetarias internacionales y la política cambiaria y crediticia implementada en el país. Además, la misión del FMI prestará especial atención a la coyuntura internacional, con énfasis en el impacto de las políticas migratorias y comerciales adoptadas por Estados Unidos durante 2025.

En la revisión final programada del 25 de mayo al 5 de junio, el FMI presentará los hallazgos de este proceso que, según la fuente oficial consultada por Prensa Libre, definirá el panorama de la política económica y financiera guatemalteca para el corto y mediano plazo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció en julio de 2025 que impulsará una iniciativa de ley con el fin de combatir el lavado de dinero, la corrupción y, al mismo tiempo, fomentar la atracción de inversiones extranjeras y cumplir con normativas internacionales en la materia.

Fondo pide medidas contra lavado de dinero

En septiembre del año pasado, el FMI recomendó a Guatemala aprobar un robusto paquete de reformas legales, con especial atención en la lucha contra el lavado de dinero, en un contexto en el que el país mantiene una economía estable, pero enfrenta desafíos estructurales que podrían condicionar su crecimiento y sostenibilidad a mediano plazo.

La evaluación de los directores del FMI, presentada en Prensa Libre, detalla que la aprobación de nuevas normas es indispensable para preservar el dinamismo económico y cumplir con los estándares internacionales antes de la evaluación internacional de 2027 en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El paquete legislativo más apremiante, según los directores del FMI, abarca la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), la Ley de Beneficiarios Finales, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley de Protección de Denunciantes.

El Ejecutivo presentó ya el pasado 28 de junio la iniciativa 6593, conocida como Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El análisis y dictamen de este proyecto se encuentra ahora en manos de la Comisión de Finanzas —presidida por el diputado Julio Héctor Estrada del bloque Cabal— y de la Comisión de Economía, encabezada por el diputado Faver Salazar del bloque Valor.