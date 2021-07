Federico Aurelio: “La opinión pública hoy es clave en las decisiones que toman políticos y empresarios”

Desde la vuelta a la democracia en Argentina en 1983, los procesos electorales han sido fuente de experiencias, investigaciones y de campañas electorales. En este nuevo encuentro de Experiencia Leamos, María Belén Marinone conversó con Federico Aurelio, director de la Consultora Aresco e hijo de Julio Aurelio, pionero en estudios de opinión pública en Iberoamérica, quien conoció como ningún otro la interna de las elecciones.

Julio Aurelio. Memorias de un sociólogo político propone un recorrido intenso por la historia política, social, cultural y económica reciente, basado en sus investigaciones, pero también en su propia experiencia como protagonista de muchos de los procesos políticos que marcaron la segunda mitad del siglo XX. El libro póstumo presentado recientemente por La Crujía invita a revisar y repensar los procesos sociopolíticos, los debates teóricos, las discusiones metodológicas y los principales acontecimientos que marcaron la larga marcha de la opinión pública en este mundo cambiante que le tocó vivir.

Los siguientes son fragmentos de la entrevista que puede verse completa en Experiencia.Leamos.com.

—¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de opinión pública?

—Hoy el término de opinión pública tiene un nivel de desarrollo mucho mayor que el que tenía hace unas décadas. En los 80, si bien existía, la opinión de la “gente” sobre un tema determinado no se presentaba de manera científica sino que era la presunción de lo que el periodista consideraba que era la opinión que prevalecía en la sociedad en un momento determinado. En las últimas décadas, se ha ido desarrollando exponencialmente; hoy por hoy es una herramienta necesaria para numerosos actores de las sociedades –como las empresas o los gestores de gobierno– en la toma de decisiones. Un área clave que se va poner los ojos pronto es la cuestión electoral: qué dice la opinión pública en tendencias electorales que anticipan las elecciones primarias y la general. Hoy, te diría, la opinión pública es un actor diario de nuestra vida, con sus beneficios y desventajas.

"Julio Aurelio. Memorias de un sociólogo político"

—¿Cómo se incorpora hoy lo que sucede en las redes sociales?

—Incorporamos, claro, el conocimiento que brindan todas las nuevas tecnologías para conocer la opinión de la sociedad a través de las redes. Lo importante es conocer justamente sus ventajas y limitaciones y poder complementarlas con otras acciones para poder sacar conclusiones correctas.

—¿Cuál creés que fue el mayor legado de tu padre?

—Para mí fue mi un profesor del oficio y de la vida. Yendo más allá del vínculo personal, fue un padre de la investigación sociológica aquí en la Argentina y dejó un legado interesante para esos profesionales, hoy por hoy un camino abierto.

—¿Cómo influyó la pandemia, cómo ves a los medios?

—Los medios no siempre están reflejando la realidad. Estamos observando que hay una brecha entre la opinión pública y la opinión publicada. Los medios líderes en consumo no siempre reflejan lo que está pensando la mayor parte de la sociedad. El supuesto hartazgo de la mayoría de la sociedad de los partidos políticos no creo que haya existido ni en las elecciones de 2019 ni ahora: hubo y hay dos espacios partidos políticos que representaron a la mayoría de la sociedad. Pero sí hay que estar alerta una brecha muy grande entre la valoración que hace la gente de los problemas del día a día y el acompañamiento que deciden tener entre sus representantes. La resolución de los problemas es clave para que no se erosione ese apoyo a los políticos.

