Gustavo Grazioli: “Cuestionarse la monogamia es tan difícil como responder cuál es el sentido de la vida”

Leamos - Gustavo Grazioli

¿Cómo se lidia con haber encontrado a tu papá a los besos con tu novia? ¿Cuánto duele? ¿Cuánto cuesta perdonar?

En un nuevo encuentro de Experiencia Leamos, el narrador, poeta y periodista Gustavo Grazioli habló con María Belén Marinone de su relato Papá, el amante de mi novia, que pertenece a la colección “Grandes autores para tramos cortos” y es contenido exclusivo de BajaLibros y de la plataforma Leamos.com. Grazioli aborda las relaciones, el desamor, la redención y la adultez.

Estos son algunos pasajes de la charla:

--¿Creés en la monogamia?

--Contestar esta pregunta es tan difícil como responder qué sentido tiene la vida. Es muy filosófica, porque la monogamia atañe muchas cuestiones. Nosotros tenemos una estructura muy marcada, burguesa en cierto modo, que conlleva ciertas normativas. Y, si bien yo como cristiano de alguna forma creo en la monogamia, hubo lecturas que me han llevado a replantearme algunas cosas, y, de repente, eso en lo que creía se empezó a desmoronar y a chocar con cuestiones más internas. Todavía no lo tengo muy resuelto. Estoy viendo qué pasa.

--Cómo escribiste Papá, el amante de mi novia?

--En las reuniones familiares siempre surgen historias de sobremesa. Cuando tenía quince años, en uno de esos encuentros en mi casa sacamos la caja de fotos de recuerdos de mis padres y me contaron, a modo anecdótico, que mi abuelo había salido con una novia de mi papá. No lo podía creer. Empecé a averiguar un poco más y me llevé una gran sorpresa: esa novia dejó de estar con mi papá para irse con mi abuelo, se casaron y tuvieron dos hijos. Yo no entendía nada.... De grande empecé a investigar y a preguntar un poco más, surgieron más detalles y pensé: “Algo tengo que hacer con esto”. Estaba muy interesado y surgió la oportunidad de escribirlo.

--Tomás elementos de esa historia pero ficcionalizás. El relato es bastante actual, sobre todo por los guiños que hacés a la música que escuchan, el lenguaje con el que se hablan

--Exacto. Al ser una ficción, la idea era jugar con la temporalidad de las cosas. Esta historia pasó hace más de treinta años, si hubiese querido narrarla exactamente así, habría tenido que investigar mucho más sobre aquel momento y los detalles de época, como una especie de crónica. La ficción me permitió jugar con la música más actual y con cosas que circulaban a mi alrededor. Me sentí más cómodo y me permitió manejar mejor el relato.

--El personaje principal no quiere volver a su casa, no sabe cómo enfrentarse a lo que le sucede, llega a un punto quiebre total.

--Creo que, como en la vida, hay gente más bien resolutiva, que para cada cosa que le sucede consigue una salida, y otras que no. Que ante un embrollo importante, no solo sentimental sino de ver qué hacer para que, en este caso, no se desmorone una familia entera, no logran encontrar una respuesta. Este personaje se ve envuelto en una situación de muchas aristas, está su novia, su padre, su madre, la pregunta central es: ¿cómo salgo de acá, cómo resuelvo este problema, sin perderlo todo?

Ver la entrevista completa.

