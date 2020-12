Marina Zucchi: “La historia de Boca siempre se cuenta desde el lugar de los varones; yo quise reivindicar el lugar de la mujer”

Marina Zucchi, para Leamos





Marina Zucchi, periodista, licenciada en comunicación y fanática de Boca, escribió La Bombonera: República del latido, un libro que puede leerse como una “biografía” de la Bombonera, a la vez que autobiografía y ensayo sobre la fisonomía del hincha de fútbol. En una entrevista a cargo de Patricio Zunini, la autora habló de la “catedral laica” donde el rezo de miles de personas se corona con un grito de gol. Los siguientes son fragmentos de la entrevista que puede verse completa en Experiencia.Leamos.com.

-Una gran cantidad de personajes recorren tu libro… ¿Cómo los encontraste y por qué decidiste incluirlos?

-La idea fue contar la historia de la Bombonera desde otra perspectiva, saliendo del lugar común. Quise, también, reivindicar el rol de la mujer. Porque a Boca siempre se la cuenta desde el lugar de los varones: de los jugadores, los fundadores, los presidentes. Y detrás de la historia de Boca hay muchas mujeres. Hace cuatro años tuve la idea de escribir un artículo para la Revista Viva sobre la experiencia de quedarme a dormir en la Bombonera y ver cómo era “el después” de un partido. Pedí permiso y fui a un partido que Boca ganó contra Atlético de Rafaela. Vi la previa, el partido, y me quedé a ver cómo limpiaban la cancha y cómo se pasaba del sismo a la tranquilidad absoluta de la noche. Recorriendo en las penumbras los pasillos y las plateas en silencio, descubrí, por ejemplo, un personaje como Julia Fieres, una señora a la que algunos se referían como “la mama de Boca”. Un personaje ermitaño, hermoso, que no daba entrevistas y que vivía en un mini departamento en la Bombonera. Julia era un libro en sí. Y como no le gustaba hablar con la prensa, lo mio fue un trabajo de ir a tomar mates con ella, explicarle que queríamos reivindicar su figura... ¡La mujer que desde hace 50 años lava a mano las camisetas de los jugadores! Me pareció maravilloso, porque este tipo de historias también son la Bombonera. El lugar no común: la mujer que tenía de patio de su casa la cancha de Boca, la mujer que custodiaba la Bombonera.

-Y hoy día, ¿Cómo ves el rol de la mujer en el fútbol?

-Creo que ganamos un lugar muy grande. Porque la mujer siempre estuvo en el fútbol. De hecho, el hijo del fundador de Boca cuenta que su tía, Manuela Farenga, ayudaba a coser las camisetas, que fue clave en esa épica de la fundación. Pero los libros de historia no la mencionan. Es por eso que, apenas uno se pone a hilar fino, se da cuenta que dentro del lugar que se le daba a la mujer su rol fue bastante protagónico. En Boca y en el fútbol siempre hubo mujeres, solo que hoy están ganando más terreno. También me parece muy importante que se están incluyendo los departamentos de género en todos los clubes. Sería importante, también, que no sea solo teoría y que se note la diferencia en la práctica. Porque después tenemos casos como el de Sebastián Villa, un jugador que hoy regresa a la cancha luego de haber sido denunciado por su ex-novia por violencia de género. Él había sido apartado en un primer momento, lo que la comisión de género había aplaudido, y ahora va a volver a jugar. Con lo cual, la idea sería que la perspectiva de género no quede sólo en el marketing.

-¿Qué opinas sobre su vuelta?

-Es muy difícil opinar. Por supuesto que como mujer yo lo hubiera apartado. Algunos dicen que no hay que mezclar el trabajo con la situación personal, pero me parece que Boca debería haber tenido una medida ejemplificadora. Boca, como el ente poderosísimo y formador de opinión que es, debería haber mostrado una postura mucho más inflexible, haber dicho: “esto no lo perdonamos”. Si de verdad les interesan las mujeres, la inclusión y la no-violencia no deberían incluirlo de nuevo en el equipo.

