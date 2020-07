Leonardo Padura, el gran cronista de Cuba, en una charla abierta y gratuita desde La Habana para Experiencia Leamos

Leonardo Padura (Crédito: Nicolás Stulberg)

Gran cronista de su tiempo, Leonardo Padura es una de las voces vivas más destacadas de la lengua española. En sus libros se cruzan el oficio de periodista, el retrato social, la pregunta por las contradicciones, una dialéctica sin concesiones entre el presente y la historia, así como una profunda reflexión sobre Cuba, sus encantos y derroteros; en definitiva, una pregunta por la identidad.

En esta charla abierta programada como parte de Experiencia Leamos —el ciclo de encuentros que organiza la plataforma Leamos.com como beneficio exclusivo para sus suscriptores—, el ganador del Premio Nacional de Literatura de Cuba y del Princesa de Asturias, y quien, además, es un firme candidato al Nobel, participa en una charla abierta moderada por Patricio Zunini. Una oportunidad para que los lectores recorran con él su obra, temas y personajes, haciendo foco en su fundamental rol como cronista de su lugar y su tiempo: Cuba. El encuentro es este viernes, 31 de julio, a las 19.

A la espera de su próxima novela, que saldrá al mercado de lengua española en septiembre, Padura reflexionará sobre la actual coyuntura pandémica, y lo que esta inesperada experiencia puede enseñarnos sobre la vida y la literatura.

Para registrarse en el evento, que es abierto y gratuito.

Beneficio exclusivo para los suscriptores de Leamos, todos los días hay actividades con los referentes más importantes de la cultura, la ciencia, la filosofía y otras disciplinas de interés. Esta semana, además de la charla con Padura, la agenda continúa con:

Jueves 30 de Julio a las 18: Opus Guerriero

Periodista, escritora y maestra de escritores, Leila Guerriero comenzó su recorrido en los 90 en la mítica Página/30. Desde entonces, sus trabajos se publicaron en medios locales –La Nación, Rolling Stones–, El País de España, El Mercurio de Chile, El Malpensante de Colombia, entre muchos otros. Editora de la emblemática Gatopardo, donde la crónica latinoamericana –y los cronistas– encontraron un momento de brillo y consagración, tuvo paralelamente tiempo y espacio para sus propias producciones literarias, desde Los Suicidas del Fin del mundo (Tusquets) al más reciente Opus Gelberg (Anagrama). Ganadora de la novena edición del Premio Fundación Nuevo Periodismo (2010) y el Premio de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán (2019), conversará con Patricio Zunini en el ciclo Leamos con autores de Experiencia Leamos.

Jueves 30 de julio a las 19.30: El futuro de la moda

Una entrevista con Vero Alfie, reconocida diseñadora de moda que construyó su propia marca (que lleva su nombre) con el distintivo de ser fresca y femenina. Se destaca también en sus conferencias sobre las tendencias del mundo fashion, sustentabilidad y una visión de futuro sobre la industria. Una charla con las periodista Carolina Balbiani dentro del ciclo Leamos de la Vida.

Viernes 31 de Julio a las 20.15: ¿Habrá una nueva sociedad post pandemia?

Alejandro Marchesan, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, consultor internacional y Director del CEOP (Centro de entrenamiento ontológico y profesional), conversará con la periodista Carolina Balbiani a partir de los cambios que se desataron con la pandemia. ¿Qué nos reveló esta situación sobre cómo somos y las transformaciones culturales que anticiparían una nueva sociedad?

