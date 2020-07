“Mi primer disco”, dijo, “se llamó El otro por el cuento de Borges. Me gustó lo borgiano, pero después, hilando fino, me di cuenta de que adapto mi vida y con una chica no soy el mismo que con mi hermano diez minutos antes. Me obsesioné con eso y con la buena idea de no hacerme cargo de ser el que escribía. Lo quise continuar con el segundo disco, El doble, que no tiene que ver con la novela de Dostoievski, sino con la teoría de Carl Gustav Jung. Esa teoría habla de una persona que vive dentro de nosotros, que piensa más rápido y tiene otro tempo. Las decisiones, entonces, hay que tomarlas en ese lugar en que se encuentra, que está entre el sueño y la vigilia. A veces me copo con una idea y me la quedo. Después me cuesta relacionar todas las canciones de un disco e incluso me obliga a mentir alguna coincidencia”.