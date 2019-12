“Será que soy negativa”, dice Balbiani ahora en diálogo con Grandes Libros. “Son historias que nacen de historias que escuché y todas terminaban mal. Los finales felices son un poco bobos, me parece. Es un prejuicio mío, es totalmente arbitrario. Pero cuando me protestan por los finales, yo digo que si el día es lindo y está todo bien, no hay historia. Hay una idealización del amor fogoso, pero después decanta la vida. Y la vida es mucho más que la pasión. Intenté poner esas cosas que uno piensa y no dice. Como cuando hay gente que piensa que mejor no hubiera tenido un embarazo, o un romance, o una historia, pero no lo dice porque es políticamente incorrecto. Me gusta que el personaje pueda expresarse.”