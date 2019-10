Hurgué en todo mi caos. En toda mi desidia lumpen. Lo revolví todo. Lo rescaté todo. Me revolví. Me rescaté. Todos esos lugares y tiempos y estados. Los había escrito y se habían guardado. Estaba todo, pero a la deriva. Flotando. Sin tierra. Sin casa. Durmiendo en la calle. En cajeros automáticos. Después de recopilar: seleccionar. Lo que me parecía publicable y vigente. Lo que me seguía resonando. Acá hubo varios muertos. Después, separar. Lo que me parecía que podía entrar en un mismo universo. Lo que tenía el mismo color o flotaba en la misma atmósfera. Había algo de andenes pero también de balcones. De superficies planas que se acaban. De vacíos de calle desolada de conurbano un domingo pero también de excesos de Avenida Rivadavia a la noche. De perros y de monos. De fantasmas y de gente que ya no está.