Los cuerpos de las mujeres y las expectativas sociales, que recaen sobre los mismos, también pueden leerse en los cuentos de July como "Hermana", "Haciendo el amor en 2003", "Diez verdades" o en el contundente "Los movimientos": "Antes de morir, mi padre me enseñó los movimientos que sabía hacer con los dedos. Se trataba de movimientos para conseguir que una mujer llegase al orgasmo. Me dijo que no sabía si aquello me sería de utilidad, teniendo en cuenta que yo era una mujer, pero que eso era todo cuanto podía dejarme como dote"