-A mí me gustaba leer cómics cuando tenía seis, siete años. Y después empecé a leer novelas policíacas, como Sherlock Holmes. Y un día cuando tenía 12, 13 años, mi padrastro me llevó a la Feria del Libro en Lisboa por primera vez y me compró los cómics que me gustaban y también autores rusos como Dostoyevski, Chejov… y se abrió un nuevo mundo con los clásicos rusos. Y entonces entendí que me gustaba tanto estar en ese mundo, que es más próximo de mi corazón, que la realidad.