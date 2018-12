—En la segunda novela, por ejemplo, me gustó que Juliana, al igual que su madre, fuera una pionera, pero en otro ámbito, como es el de la ciencia. Era algo que les estaba vedado a las mujeres; no porque estuviera prohibido sino porque, como no era costumbre, se consideraba que no era un espacio apropiado para la mujer. Menos en Medicina, donde el contacto con los cuerpos podía ser una afrenta al pudor.