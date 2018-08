Aquí entra a tallar la figura de un enorme historiador que tuve el gusto de tratar, el Dr. Ignacio García Hamilton, quien escribió hace 15 años sobre San Martín, el célebre "Don José". Ignacio me contó sobre la resistencia que creó este texto por no adherir al "catecismo patriótico" de exaltar hasta el panegírico la figura aséptica del Santo de la Espada. Cuando García Hamiltón narraba sobre la cuenta en Londres que San Martín junto a O'Higgins habían abierto para depositar las comisiones por la compra de armas, mucha gente se levantó indignada y una vez cantaron el himno para tapar su voz. Lo terrible del caso, es que no fue un hallazgo de García Hamilton, sino que ya lo había relatado Mitre en su célebre "Biografía de San Martín", donde cuenta que el general jamás lo ocultó y volvió varias veces sobre el tema, que contaba con los medios para su retiro. Con la excusa de contar la gesta de un almirante británico que lideraba la flota chilena que limpiaba el Pacífico de naves españolas y que trasladó al Ejército para liberar al Perú, relató la tormentosa relación con San Martín y aprovechó para meditar sobre la construcción política que endiosa a nuestro prócer, ubicándolo en una posición que, seguramente, le hubiera resultado incómoda.