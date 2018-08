—Durante la investigación me encontré con muchos compañeros-pacientes con hitos determinados que se repetían, como el conflicto con la pareja. Enfrentarse con la enfermedad es asomarse a un abismo y reconocer la finitud y decir "Ok, es ahí no más". Entonces surgen las preguntas como qué tengo que cambiar, qué me estoy perdiendo. Me parece que tiene más que ver con eso que con la no compañía. En el caso que estás citando, ella sí descubre que vive con una persona que no la acompaña. En mi caso, mi exmarido me acompañó mucho. Pero tiene que tiene que ver con la necesidad de tomar el toro por las astas. De esa misma manera tomé la decisión de dejar la televisión. Yo tengo una experiencia fuerte y una larga trayectoria, pero estaba cansada y no tenía más ganas de hacerlo. Pude reconocer eso y decir "A partir de ahora me voy a dedicar a vivir de la palabra". Trabajé desde la palabra escrita. En televisión, en teatro, en periodismo. En un punto, fue como volver a nacer.