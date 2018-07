En el pasaje de la pantalla al papel, ¿Quién mató a Alex? se convirtió en dos volúmenes de más de 400 páginas. En una época que se lee corto y fragmentado, ¿cómo se sostiene la tensión en dos volúmenes muy grandes? "Es una historia grande", reconoce Janeth. "Tenía cien capítulos, pero a mí no se me hicieron largos porque me gustaba mucho. Creo que la historia me apasionaba porque era lo que yo quería leer. Más que los lectores, era yo quien quería saber el final".