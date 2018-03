—El lector es el personaje principal de la literatura, es el eje en torno al que gira todo. Es el personaje más fascinante y enigmático y, a la vez, el que tiene más posibilidades. Al final de cuentas, si bien existen procesos de reescritura, la escritura es un acto finito. Se hace una vez. En cambio, la relectura es un acto infinito y eterno. Siempre he creído que el lector tiene poderes plenipotenciarios sobre su libro. Como alguna vez dijo Borges: al leer Shakespeare, tú también eres Shakespeare. Hay muchos días que no escribo: escribir no es una necesidad tan vital. Pero no pasa un día de mi vida que no lea. Lo que verdaderamente te cambia la vida es ser lector.