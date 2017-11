Mientras miraba en una notebook capítulos de Alf y en un plasma enorme una película de monstruos gigantes con efectos de Harryhausen me aferré a la idea de que la era que estamos atravesando, la de la multiplicidad de soportes y formas de ver películas o series de TV, habilitan mucho más la convivencia entre obras tan dispares. Y es en ese desprejuicio donde nace la mirada que vale. Uno de mis principales objetivos con este libro fue patear mitos: que el cine es arte con mayúscula y la TV no; que si las películas no se ven en pantalla grande no son cine; que una película buena significa que no tiene ninguna falla; que la "vida real" está fuera del cine.