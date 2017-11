Alguna tarde terminé caminando por la Zona Rosa. Justo ese día no sentía la agresividad latente que a menudo me tomaba por asalto en la calle. Entré a un salón de belleza sin saber que se convertiría en la inspiración para mi novela. Me senté en la sala de espera, me puse a ojear revistas. No quería hacerme nada. No suelo ir a salas de belleza. Las mujeres parecían flotar con esa mezcla de amoniaco y esencias florales en el ambiente. Enseguida quise escribir sobre esta tierra nueva. Las señoras bogotanas con su exuberante discreción, vestidas en una rigurosa gama de grises, hacían gala de su conservadora elegancia. En la misma sala, una mujer con ostentosas cirugías plásticas en el pecho y el trasero, uñas postizas, melena rubia, y el rostro hinchado como el de un pez globo por algún procedimiento entonces desconocido para mí, daban muestra de vivir en países no solo diferentes, sino incompatibles.