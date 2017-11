A través de una oficina administrativa, los "oneiros" entregan a cada persona la miniatura de un objeto (animales, herramientas, máquinas, etc.) que la induce a soñar. La relación entre oneiro y paciente está regulada por medidas estrictas. Una de ellas es que un mismo empleado no puede atender a dos familiares. Pero es entonces cuando falla un control y un oneiro atiende a una madre y a su hijo. Los diques de contención se rompen y el oneiro queda así en poder, ya no de los sueños, sino también de la realidad de sus pacientes.