"¿Brindó por Cataluña?", le preguntó Zunini. "Brindé por Cataluña", dijo. "Escribí esa columna de amor y dije que iba a brindar con cava catalana, además, porque no hay nada más estúpido ni miserable que los boicots que están promoviendo a los productos catalanes". Almudena contó que ni bien bajó del avión llamó a su marido para enterarse de los últimos sucesos. "Por supuesto, la evolución del tema me ha sorprendido como a todo el mundo. Durante todo el proceso he afrontado algo que no me había pasado antes en mi vida, y es que me he dado cuenta de que no estaba de acuerdo con ninguno de los actores de la política española".