—El poder es uno de los temas que siempre me han preocupado y, desde mi punto de vista, el poder siempre tiene una raíz violenta. Incluso cuando no se muestra. No creo demasiado en el discurso actual sobre la importancia de "persuadir". La persuasión no está desligada de la violencia. Puedes utilizar la herramienta de la persuasión, pero porque sabes que detrás te ampara una cierta violencia. En el sector intelectual y literario creemos que podemos solo con las palabras, pero no es verdad. Cuando no tienen una fuerza detrás, las palabras son débiles.