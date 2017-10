Pero si hago memoria, no miento cuando digo que lo escribí también en el Parque Lezama. Porque una vez, caminando por esos senderos arbolados me senté sobre el pasto mismo, y con una lapicera marca Rotring escribí en una libretita que llevaba en el bolsillo lo siguiente: "Gol con la mano no vale. Excepto si es con la mano de Dios."