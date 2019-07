A tres meses de ser mamá de Francisco Benicio, Morena Rial (20) decidió separarse de Facundo Ambrosioni (19) al descubrir que le había sido infiel en reiteradas oportunidades. "Ya no tengo trato con él, hay abogados en el medio. Facundo me fue infiel varias veces, vivía de mi papá y de mí. Hoy me arrepiento totalmente de haberme peleado con mi papá y mi hermana, pero lo peor es que hubo episodios de violencia desde que nació Francesco, ahora tengo un botón antipánico", contó la hija de Jorge Rial (57) que el jueves pasado realizó la denuncia por violencia de género contra su ex en la Comisaría Comunal 12 de la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su abogado Alejandro Cipolla (37). La causa ya fue caratulada como "lesiones leves y maltrato".