–Es que la venta de entradas decayó en general…

M.A.S.: ¡Caminá por la calle Corrientes y vas a ver qué llena y qué no! El problema pasa por la devaluación intelectual de la Argentina desde todo punto de vista: ética, moral y de educación. Es una pena que tengamos esta clase dirigente. Y hablo de todos, gobernantes y oposición. Pero me gustaría hablar de otra cosa, de teatro. Yo quiero vender esto… (sonríe).

P.C.: Yo creo que es algo más global. Lo viví en España cuando hubo una gran crisis. Cuando la gente está caída y sólo puede hacer una salida al mes, prioriza espectáculos que no hagan pensar. Son ciclos.

M.A.S.: Para mí ésa es una excusa. El teatro siempre es para sentir y pensar. Proyectar al ser humano más allá de la realidad que vive. Para que la gente vea lo que es y lo que podría ser.

P.C.: Es evidente que esa función social del teatro y la cultura no se debería perder. Pero la realidad va por otro lado.