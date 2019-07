–Fuerte, pero sobreviví (ríe). Me motivan mucho el trabajo y los proyectos. Ahí pongo un montón de energía. Por ejemplo, con Camarera (en el Metropolitan hasta el 28 de julio). A mí siempre me habían tocado historias épicas o grandes dramas. Solía escuchar entre el público, como reacción, algún moqueo o algo parecido. Ahora con el Doctor, el personaje torpe y entrañable que compongo, genero risas, y ésa es una droga nueva para mí, que me tiene muy feliz. Y hay más planes: interpretar a Nick Piazza en la adaptación teatral española de la película Fama. Y en algún momento, por qué no, lanzarme como cantante.