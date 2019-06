Tobías: A los nueve años, aunque en la escuela mis compañeros me molestaban desde antes. Cuando sabían qué cosas me irritaban, se aprovechaban de mis TOCs para burlarse: me hacían ruidos molestos, me culpaban de cosas que yo no había hecho, me tiraban los útiles a la basura… Para los maestros eso no era bullying. Rara vez tomaban medidas, mientras yo terminaba angustiado, sintiéndome un extraño.