–Fue mi experiencia más interesante en un trabajo, y la que me dejó más recompensas. Durante el primer año traté de encontrar mi lugar. Yo soy matemática de profesión, y Amazon vendía libros. Así que pensaba qué podía hacer en ese negocio. Me encontré con Jeff Bezos varias veces y él me preguntaba en qué andaba. Yo respondía: "¡En nada!". Pero pasó algo: atendí en el call center a un cliente que me gritó: "¡¿Dónde está mi mercadería?!". Le contesté: "No tengo idea". Así por meses… Entonces pensé cómo aplicar la matemática a nuestro negocio.