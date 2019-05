Todo marchaba bien hasta que, según Farré, Pardo le exigió una mensualidad para poder "continuar estudiando allí", a lo que él se habría negado. A partir de eso, y siempre de acuerdo con el testimonio del ex ejecutivo, empezó a recibir ataques y amenazas: "Me quemaron con agua caliente y dijeron que yo me lo provoqué con la estufa. En una situación límite me salvó Carlos Colosimo (tío de Zaira y Wanda Nara, preso por una causa de abuso de menores).