Mientras continúa en Buenos Aires con los ensayos para el estreno de el Mago de Oz, el ex de Cande Tinelli viajó a Río de Janeiro para presenciar en persona la versión brasileña de la obra. Con un look renovado, corte de pelo incluido –que según contó el propio actor "tuvo muy buena aceptación"–, Franco Masini aprovechó su viaje para disfrutar de las transparentes aguas y la blanca arena cariocas. "Es una historia que me conmueve personalmente, porque me crie leyendo y mirando El Mago…", confesó.