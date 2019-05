EL REY Y SUS PRÍNCIPES

"¿Están esperando It Chapter Two? Deberían. La he visto y es genial. El tráiler llegará el 9 de mayo, a mediodía. Todos van a flotar", colgó días antes Stephen King en su cuenta de Twitter. Si bien el ya legendario escritor estadounidense (sus 62 novelas superaron los 350 millones de copias vendidas) es reacio a las apariciones públicas, no ha evitado a los Muschietti. Tras calificar de "brillante" la anterior It, aprobó cien por ciento la nueva.