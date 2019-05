–Mirá, los últimos cuatro años del gobierno anterior no fueron nada fáciles para los que no decíamos cosas lindas. Ahora hablo por Twitter y trato de no ser ofensivo, ni debato cuando se busca pelea. Jamás me meto ni critico a un colega o votante, ni a nadie que no sea funcionario. Frente a la agresión, bloqueo. Yo no devuelvo con la misma moneda.