"El 22 de febrero, y también en Netflix, se estrena Go, una serie juvenil. Y estoy filmando Razones para no ser madre, una comedia con Julieta Díaz y Pablo Echarri, dirigida por un grande, Marcos Carnevale. Termino eso y arranco otra peli, El retiro, con Luis Brandoni y Nancy Dupláa, así que no me puedo quejar. En el libro están viendo si mi personaje se embaraza o no, según cómo esté mi pancita, que por ahora asoma muy poquito. La verdad que hoy parece como cuando terminás de darte un atracón de comida, que te sentís explotada… Bueno, así (sonríe)".