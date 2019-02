–Si bien no me acompañó el éxito en la venta de entradas, hice lo que quise: mucho teatro. Y pude pagar mis cuentas, que no es poco. Sobre todo en un año de crisis económica. Fue después de ocho meses sin trabajar, por un accidente que me cambió mucho. Estuve veintitrés días internada y tres meses y medio con cuello ortopédico, además de mucho dolor. Todavía no recuperé del todo la movilidad. Es evidente que había algo en mí que no estaba en equilibrio… Me caí dos veces, con seis meses de diferencia. Primero en Punta Ballena (Uruguay). Y después me resbalé cuando acostaba a Clarita, en la casa de mi hijo. Esa fue la más fuerte. Se me cruzó Jorgito, el perro –¡pero no tiene la culpa de nada!–, me caí para atrás y me rompí la apófisis odontoides. Es el huesito que está entre las cervicales 1 y 2, el que nos permite rotar la cabeza.