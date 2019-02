"Si Moria, Mirtha y él me ayudan a difundir, me animo a limpiar toda la Argentina", asegura. Hasta hoy logró que en los negocios de Pinamar no se den bolsas de plástico –antes que en Buenos Aires–, y tampoco sorbetes. "Ahora voy por los vasos de plástico, porque ese material tarda cientos o miles de años en degradarse", advierte.